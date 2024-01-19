“صدمة لأصحاب المطاعم والمحلات الصغيرة” ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم في مصر

ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم في مصر ، الغاز من أهم مصادر الطاقة التي يتم استخدامها قي العديد من الخدمات منها تشغبل المصانع والتدفئة والطهي وتوليد الكهرياء التي يتم استخدامها لأكثر من 80%، وغيرها من الأمور الأساسية التي يستخدمها المواطن يومياً، وخلال الساعات الأخيرة انتشر خبر ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم في مصر، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم التفاصيل فتابعونا….

ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم في مصر

حيث انتشر خبر ارتفاع سعر أنبوبة البوتوجاز اليوم في مصر ليلاقي هذا الخبر اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين، وهذا لأن الغاز من أكثر الأمور التي يستخدمها الشعب المصري في العديد من الاحتياجات اليومية، وخلال الساعات الأخيرة أعلنت الحكومة المصرية عن ارتفاع سعر أنبوبة البوتوجاز ليصل سعرها إلى 200 جنيه مصري، على الرغم أنها من المقرر أن تصل إلى المستهلك بالدعم التي أعلنت عنه الحكومة لتكون بـ 75 جنيه مصري، وأكد مصدر مسؤول برئاسة الوزراء أن الحكومة المصرية تتكلف حوالي ما يقرب من 35 مليار جنيه مصري، وتكلف الدولة حوالي ما يقرب من 280 مليون اسطوانة في العام الواحد.

ما هو اسباب ارتفاع سعر انبوبة البوتوجاز

ومن أهم أسباب ارتفاع سعر انبوبة البوتوجاز الزيادة الملحوظة في اسعار النفط والغاز التي يشهدها العالم ، وارتفاع اسعار المواد الخام الذي يتم استخدامه في صناعة أنبوبة البوتوجاز مثل الحديد والغاز الطبيعي، وهذا ما أدى أيضاً إلى تكلفة انتاج أنبوبة البوتوجاز.