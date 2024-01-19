كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي؟ كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي تردد هذا السؤال بشكل كبير على كل المنصات في العراق، ولهذا السبب يريد العديد من المواطنين معرفة خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الدعم في منصة مظلتي، حيث تقدم الدولة هذا الدعم لمساعدة المواطنين العاجزين عن العمل أو من يعاني من ظروف اقتصادية صعبة في البلاد، وتشمل هذه المساعدات المساعدات الطبية أو التعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية المختلفة، لذلك تابعوا معنا كيفية الاستعلام عن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي .

كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي؟

وبعد تردد هذا السؤال كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي؟ وضحت المنصة خطوات البحث وذلك كالتالي:

الدخول على منصة مظلتي من خلال الضغط على الرابط.

فيما بعد حدد قسم الأسماء في لرعاية الاجتماعية.

على الفور سوف تقوم المنصة بتحويلك إلى صفحة الاستعلامات.

اكتب كل البيانات المطلوبة منك ومن ضمن هذه البيانات هي بطاقة الهوية.

وفي النهاية اضغط على كلمة استعلام.

فئات مشمولة في الرعاية الاجتماعية

توجد الكثير من الفئات المشمولة في الرعاية الاجتماعية ومن ضمن هذه الفئات:

الأشخاص العاجزين الذين وصلوا إلى سن الشيخوخة وهو ٦٥ عام.

الشخص العاجز عن العمل وذلك بسبب القرار.

المكفوفين أو المصابين بالشلل الرباعي.

من ليس لديه عائل أو الأرامل والمطلقات.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أعلنت الوزارة أنها في عمل دائم من أجل تحميل قوائم كل المستفيدين من الرعاية الأجتماعية الدفعة الأخيرة وذلك على كل مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع أن يتم قبول حوالي 70 الف مستفيد من الأفراد المتقدمين، كما أنه تم وضع رابط من أجل أن يتم.التسهيل على كل المستفيدين الاستعلام عن اسمائهم بكل سهولة.