رعب جديد بعد إجراء التجارب المميتة فيروس كورونا المتحور الجديد ما هي تفاصيله التي يتم تداولها في العديد من الصحف العالمية والصحف الدولية والعربية بعد أن تم إجراء تجارب في متحور فيروس كورونا الجديد وهي تجارب مميتة في خلال ثمان أيام فقط علي الفئران التي أصابت الكثير من أجزاء أجسامهم حيث أن المتحور الجديد فيروس كورونا تم إجراء التجارب فيه علي الفئران لأنها شبيهه بتركيب جسم الإنسان للتعرف علي مدي خطوة فيروس كورونا الذي أخذ شكل جديد في تطور مركباته وعبر الفقرات القادمة من مثال اليوم سنتعرف علي التفاصيل الكاملة عن فيروس كورونا الجديد .

فيروس كورونا المتحور الجديد

داخل مختبرات في الصين تم إجراء تجارب متحور فيروس كورونا الجديد علي الفئران داخل معامل مخصصة للتجارب واختبارات الفيروسات للتعرف علي مركباتها ومدي تأثيرها علي الصحة وتداولت الصحف العالمية والدولية والعربية أخبار المتحور الجديد فيروس كورونا الذي اطلق عليها أسم GX-P2V وبعد أن أجريت التجارب الخصيصة عليه تم وصف فيروس كورونا الجديد بأنه الأشد رعباً وفتكاً من الفيروس السابق كما أن متحور فيروس كورونا الجديد يقتل خلال ثمان أيام وهي المدة التي أصابت الفئران وماتت خلال هذه المدة .

المتحور الجديد فيروس كورونا

تحدث العلماء من مختلف الدول بقولهم عن فيروس كورونا المتحور الجديد يجب أن يتوقف هذا الجنون قبل أن يفوت الأوان حيث أن التجارب التي أجريت علي الفئران صدرت النتائج بالإصابات في العينين والرئتين والعظام كذلك بجانب القصبة الهوائية للفئران مع الأدمغة وبعد الإصابة من متحور فيروس كورونا الجديد ماتت الفئران في خلال ثمان أيام ولذلك السبب إثار الرعب علي مستوي العالم وتحدثت العلماء بأنه يجب أن يتم أيقاف ذلك الجنون قبل فوات الأوان .

Chinese lab crafts mutant COVID-19 strain with 100% kill streak in ‘humanized’ mice: ‘Surprisingly’ rapid death https://t.co/nLF8eFjfS6 pic.twitter.com/1YFLnfJlfs — New York Post (@nypost) January 17, 2024

معلومات تفصيلية عن فيروس كورونا الجديد

المعلومات التي نشرت عن فيروس كورونا المتحور الجديد في العديد من الصحف وتم الفصح عنها علي الحساب الرسمي لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية بأن فيروس كورونا الجديد هو نسخة من المتحور السابق GX2017 ووصف بأنه أبن عم فيروس كورونا والذي أكتشف في السنوات الماضية في حيوانات البنجولين في ماليزيا .

فيروس كورونا المتحور الجديد الذي وصفه العلماء بأنه أشد فتكاً وذلك بسبب التجارب التي تم إجراءها علي الفئران بعد إصابة أجزاء مميتة في أجسام الفئران وماتت بعد ثمان أيام فقط .