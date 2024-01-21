استعلم الآن.. قيمة زيادة رواتب المتقاعدين العراق ورابط الاستعلام عن الزيادة وموعد الصرف القادم بالزيادة

قيمة زيادة رواتب المتقاعدين العراق أكثر ما يبحث عنه المتقاعدين في العراق خلال الفترة الأخيرة، وتحرص الحكومة العراقية على مساعدة مواطني دولة العراق المحالين على المعاشات لهذا تقوم بشكل مستمر على إصدار القرارات التي تصب في مصلحة المواطن والتي من أهمها زيادة رواتب المتقاعدين في العراق بداية من شهر فبراير القادم 2024 لهذا يتساءل العديد من المواطنين المتقاعدين عن قيمة زيادة رواتب المتقاعدين العراق وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور التالية في هذ التقرير.

قيمة زيادة رواتب المتقاعدين العراق

يتساءل العديد من مواطني دولة العراق المحالين على المعاش معرفة قيمة زيادة رواتب المتقاعدين العراق وذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية بدولة العراق الفترة السابقة عن زيادة رواتب المتقاعدين بداية من شهر فبراير القادم 2024 بقيمة 100 الف دينار عراقي يحصل عليها المواطن على راتب التقاعد الخاص به شهريا إلى حين قيام الجهات المختصة العراقية الإعلان عن زيادة جديدة.

موعد صرف زيادة رواتب المتقاعدين العراق

يريد الكثير من أصحاب المعاشات بدولة العراق معرفة موعد صرف زيادة رواتب التقاعد حيث أعلنت وزارة المالية أنه من المحدد أن يتم صرف زيادة رواتب المتقاعدين بداية من اليوم الأول من شهر فبراير والذي يوافق يوم الخميس.

خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين العراق 2024

أتاحت وزارة المالية العراقية للمواطنين أصحاب المعاشات إمكانية الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين بكل سهولة وذاك من خلال تطبيق الخطوات التالية والتي تتمثل في الآتي: