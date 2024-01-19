بدءاً من هذا التوقيت.. تغيير جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء 2024 والعمل به خلال أيام 

في الآونة الأخيرة تم الإعلان عن تغيير جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء 2024، حيث أن الجدول الذي تم وضعه في عام 2023 سوف ينتهي قريبًا، والآن سوف يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة التي سوف يتم بها انقطاع الكهرباء في بعض المناطق في جميع أنحاء مصر بها والتي سوف نوضحها لكم من خلال السطور التالية في هذا التقرير.

تغيير جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء 2024

بعد أن تمر بضعة أيام قليلة سوف ينتهي الجدول الأول الذي تم وضعه من قبل الجهات المختصة، لكي يعلم المواطنين بالمواعيد التي سوف يتم بها قطع الكهرباء، لذا تم التحضير لكي يتم وضع الجدول الجديد، وسوف يتم تطبيقه بعد مرور وقت قصير لكي يتم ترشيد استهلاك الكهرباء، ولكن لا يوجد فرق كبير بين الجدول القديم والجديد، حيث أن الجدول القديم كان يتم به قطع التيار الكهربائي بداية من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، أما بالنسبة للجدول الجديد فسوف يتم انقطاع الكهرباء من الساعة الحادية عشر ظهراً وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وسوف يبدأ العمل على هذا الجدول من يوم 25 من شهر يناير الجاري.

سبب انقطاع الكهرباء

قام المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري سامح الخشن، بالتحدث عن سبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر في جميع أنحاء مصر، وقال بأنه يتم انقطاع التيار بسبب التأثير بظاهرة تغير المناخ، وهي عبارة عن ظاهرة عملت على إنشاء بعض التأثيرات على العالم بأكمله، حيث أنه حدث اضطراب ملاحظ في توريد الغاز بكميات كبيرة والتي كانت تأتي إلى مصر، من بعض الدول الأجنبية والتي كانت تبلغ حوالي 800 مليون قدم مكعب في كل يوم، كما أنه حدث انخفاض في معدلات توليد الطاقة من خلال المصادر المتجددة.