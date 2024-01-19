رابط الاستعلام PDF.. كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة يناير 2024 الدفعة السابعة| عبر منصة مظلتي

تم الإعلان عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة يناير من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق، وهذا الكشف يضم المجموعة الأولى التي تم اختيارها للحصول على المستحقين، وسوف يتم الإعلان عن باقي الاسماء في مجموعات متتالية من وقت لآخر.

كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة يناير

الاستعلام عن الكشوفات التي تضم كافة الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة في العراق تتم عن طريق الموقع الرسمي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق، ويتم وضع كافة الأسماء المستحقة في ملف واحد ويتم رفع هذا الملف على الموقع ويمكنك الاطلاع عليه في أي وقت ترغب به، مع العلم أن عدد الأسر التي تحصل على هذا الدعم بلغ حوالي 100 ألف أسرة في العراق، وسوف يحصلون على الدعم المحدد في شهر يناير الحالي.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وجبة

تم طرح طريقة بسيطة للغاية يمكنك من خلالها الاستعلام عن أسماء الأشخاص المستحقة للدعم والرعاية الاجتماعية، وها هي الطريقة كالآتي:

يجب تسجيل الدخول على منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية .

. الضغط على خيار استعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

الضغط على الخيار الخاص بكشوفات الرعاية الاجتماعية.

كتابة اسم المحافظة التي تمكث بها.

الضغط على خيار تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

سوف يتم تحميل الملف ويمكنك الاطلاع عليه حينها.

شروط الحصول على الدعم الاجتماعي وجبة

توجد بعض الشروط التي يجب تطبيقها لكي يحصل الشخص على دعم الرعاية الاجتماعية، وها هي الشروط المطلوبة كالآتي: