كشف PDF.. ظهور وجبة نقل النفوس لشهر يناير 2024 جميع المحافظات| عبر الموقع الرسمي لوزارة الدخلية العراقية

قامت وزارة الداخلية العراقية بالإعلان عن ظهور وجبة نقل النفوس لشهر يناير وتم الإعلان عن هذا الخبر عبر الموقع الرسمي لها، وهذا القرار تم إصداره مع كافة التطورات التي يشهدها العالم من حيث العلوم والتكنولوجيا، لذا عملت الدولة على إنشاء طريقة نقل النفوس بطريقة آلية لكي لا تتواجد أي تعقيدات ومن خلال السطور التالية سوف نوضح لكم رابط الاستعلام عن ظهور وجبة نقل النفوس لشهر يناير.

رابط الاستعلام ظهور وجبة نقل النفوس لشهر يناير

الجهات المختصة قامت بإتاحة بعض الجهات التي تتمثل في وزارة الداخلية في العراق، والتي تتيح للمواطنين الاستعلام عن خدمة أسماء نقل النفوس، وها هي الخطوات اللازمة لهذه العملية كالآتي:

يجب عليك أن تتوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة وزراة الداخلية العراقية .

. قم بالضغط على خيار نقل النفوس من خلال القائمة الرئيسية للموقع.

من خلال القائمة التي تظهر على الشاشة قم بالضغط على خيار وجبة يناير 2024.

قم بالضغط على خيار استعلام.

إذا كنت من الأشخاص التي تم قبولهم في الخدمة وتم تسجيل أسمائهم، فسوف تظهر أمامك رسالة تفيد بأنه تم قبول طلبك وسوف يتم عرض رقم الطلب، أما إذا لم يتم قبول الطلب فسوف تظهر رسالة تفيد برفضه.

شروط نقل النفوس وجبة يناير

أوضحت وزارة الدخلية العراقية من خلال الموقع الخاص بها عن بعض الشروط التي يجب أن تتوافر لدى أي شخص يرغب في ظهور وجبة نقل النفوس لشهر يناير، وها هي كافة الشروط تتلخص في التالي: