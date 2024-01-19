رسميًا.. إجازة للموظفين والموظفات في كل القطاعات الحكومية بهذا الموعد لهذا السبب

ينتظر الموظفون والموظفات إجازة رسمية قادمة يوم الخميس القادم، حيث إجازة بأمر رسمي صادر عن مجلس الوزراء المصري، حيث 25 يناير اجازة رسمية والذي هو ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة المصرية وثورة 25 يناير وفي تقرير اليوم نذكر لمم تفاصيل أكثر عن تلك الإجازة، فتابعوا.

25 يناير اجازة رسمية

يوم الخميس القادم الموافق الخامس والعشرين من شهر يناير 2024 – 13 من شهر رجب 1445 إجازة رسمية لجميع الموظفين العاملين في القطاع الحكومي بالدولة بناء على تصريح رسمي صادر من معالي الدكتور مصطفي مدبولي احتفالاً بالشرطة المصرية في عيدهم وفي نفس الوقت ثورة 25 يناير، وستكون الإجازة رسمية بأجر للمواطنين في القطاعات التالية:

المصالح الحكومية.

الهيئات العامة

وحدات الإدارة المحلية.

شركات القطاع العام.

شركات قطاع الأعمال العام.

شركات القطاع الخاص.

الإجازات الرسمية في عام 2024

ينتظر الموظفين والمواظفات إجازات رسمية أخرى في عام 2024، وتتنوع هذه الإجازات ما بين إجازات وطنية وإجازات دينية، وكلها إجازات صادرة بشكل رسمي من مجلس الوزراء المصري، وتأتى قائمة الإجازات على النحو التالي: