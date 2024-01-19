موعد مباراة السعودية القادمة أمام قرغزيستان والقنوات المفتوحة الناقلة كأس أمم أسيا 2024
مشجعي المنتخب الأخضر يبحثون في الوقت الحالي عن موعد مباراة السعودية القادمة في تصفيات كأس أسيا، حيث تُجرى المنافسات بين المنتخبات بالوقت الحالي سواء المنتخبات في قارة أسيا أو المنتخبات في قارة إفريقيا، ومن هذه المنتخبات يفوز على مستوى قارته سيتأهل لكأس العالم في نسخته القادمة، ونوضح لكم في تقرير اليوم موعد لعبه السعودية القادمة وأيضًا القنوات الناقلة لكأس أمم قارة أسيا، فتابعوا.
مباراة السعودية القادمة
يواجه المنتخب الأخضر الأحد القادم الموافق الحادي والعشرين من شهر يناير لعام 2024 منتخب قرغزيستان، حيث جولة من ضمن جولات كأس آسيا، حيث المباراة الثانية في البطولة من إجمالي ثلاث مباريات، والفائز من هذه المجموعة سوف يتأهل إلى المراحل التالية وصولًا إلى كأس العالم بالنسخة القادمة، ومن المفترض أن تنطلق هذه المباراة بالموعد التالي:
- الأحد 21 يناير 2024.
- الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة.
- الساعة 8:30 بتوقيت المملكة السعودية.
- الساعة 9:30 بتوقيت الإمارات.
والجدير بالذكر أن منتخب المملكة يقع بالمجموعة مع تايلاند وعمان وقرغيزستان، حيث يقع بالمركز الثاني ومعه ثلاث نقط فقط.
القنوات المفتوحة الناقلة مبارايات كأس أمم آسيا 2024
وضحنا لكم مباراة السعودية القادمة أمام منتخب قرغيزستان، وبالنسبة للقنوات الناقلة مباريات كأس أمم أسيا وبكل تأكيد هذه المباراة، فمقرر أن تأتي القنوات على النحو التالي:
- قناة الرابعة العراقية على النايل سات بتردد 10719، حيث عمودي وترميز 27500 مع تصحيح خطأ 5/6.
- قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة على عرب سات بتردد 12418 باستقطاب عمودي.
- قناة دبي الرياضية على العرب سات.
- القنوات الرياضية الإيرانية.
- قناة هيلاسات.
- قناة ديمة الرياضية.
- قناة إنتلست.