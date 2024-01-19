بشرى سارة عطلة 14 يوم في العراق للطلاب تبدأ في هذا الموعد.. تعرف على التفاصيل

عطلة 14 يوم في العراق من ضمن الأمور التي يتساءل عنها الطلاب والطالبات داخل دولة العراق، حيث تسعى وزارة التربية العراقية لتوفير كافة التفاصيل التي تخص سير الدراسة في جميع مدارس ومحافظات العراق، لذا اليوم سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

عطلة 14 يوم في العراق

يتساءل الطلاب والطالبات داخل دولة العراق عن ما هي العطلة التي تستمر لمدة 14 يوم وهي وفقًا لما ورد من قبل وزارة التربية العراقية اجازة نصف العام عقب انتهاء الامتحانات الخاصة بنصف السنة لعام 2024 لكافة المراحل الدراسية، حيث تبدأ عقب انتهاء الامتحانات يوم 1 فبراير وتستمر حتى 15 فبراير لكي يعودون مرة أخرى للدوام.

موعد امتحانات نصف السنة

حددت وزارة التربية العراقية موعد امتحانات الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية وجاءت هذه المواعيد على النحو التالي وهي:

تبدأ امتحانات نصف العام بالنسبة لطلاب الابتدائي مع امتحانات الشفوية التي من المُقرر الخضوع لها قبل الامتحانات التحريرية.

أما بالنسبة للامتحانات التحريرية للمرحلة الثانوية ستبدأ يوم 21 يناير لعام 2024 وحتى 31 يناير لعام 2024.

تجدر الإشارة إلى أن الامتحانات تشمل يوم السبت.

متى تظهر نتائج نصف العام 2024

لكي تتمكن من الاستعلام عن نتائج نصف العام 2024 لكافة الطلاب والطالبات داخل دولة العراق بكل سهولة من خلال موقع وزارة التربية العراقية، ولكن بالنسبة لموعد ظهورها فلن تعلن الوزارة حتى هذه اللحظة عن أي تفاصيل تخصها، ولكي تتمكنون من الاستعلام عنها لابد من اتباع الآتي: