“متاح pdf” رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الدفعة السابعة 2024 عموم المحافظات العراقية

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الدفعة السابعة، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، والتي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لعدد كبير من المواطنين المتقدمين للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، الذي يعد من أهم برامج الدعم التي أعلنت عنه الحكومة العراقية، والتي تسعة من خلاله الوصول إلى عدد كبير من المواطنين في شتى أنحاء المحافظات العراقية….

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الدفعة السابعة

حيث تقدم آلاف المواطنين للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية والاستفادة من الدعم المادي التي تقدمه الحكومة العراقية للمواطنين من محدودي الدخل والغير قادرين على شراء ما يلزمهم من طعام وشراب، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب غلاء الأسعار ، وصرح مصدر مسؤول بوزارة العمل العراقية أن الوزارة أعلنت دفعة من أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الدفعة السابعة 2024 والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق على الإنترنت.

ثم اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.

بعد ذلك اضغط على تحميل الكشوفات .

انتظر حتى يتم تحميل الكشوفات.

ثم ابدأ في البحث عن اسم المواطن المراد الاستعلام عنه.

شروط الرعاية الإجتماعية 2024 العراق

وأعلنت وزارة العمل العراقية عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، وهي: