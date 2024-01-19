هلا طلع اسمك.. وجبة نقل النفوس لشهر يناير 2024 في كل المحافظات وزارة الداخلية بالعراق ca iq

وجبة نقل النفوس لشهر يناير هي من الخدمات التي توفرها وزارة الداخلية العراقية للمواطنين، حيث تسهل عليهم القدرة على تغيير القيد المدني الخاص بهم من محافظة إلى محافظة أخرى، وقد تم الإعلان من وزارة الداخلية العراقية عن إطلاق الوجبة الجديدة من نقل النفوس خلال شهر يناير 2024، حيث تشمل الوجبة الجديدة من نقل النفوس كافة المحافظات العراقية، كما يمكن للمستفيدين الاستعلام عن تفاصيل خدمة نقل النفوس لشهر ينايرعن طريق بوابة حكومة المواطن.

وجبة نقل النفوس لشهر يناير والإستعلام عنها

وجبة نقل النفوس لشهر يناير يمكم الاستعلام عنها إلكترونياً وذلك متاح لكل المواطنين للمتقدمين للخدمة ويتم الاستعلام عن طريق عدة خطوات وهي:

أولا يتم الدخول على بوابة المواطن الإلكترونية العراقية.

ثم يتم كتابة اسم المتقدم للخدمة وأيضا ورقم الهوية وبعد ذلك يتم النقر على التالي.

وفي الخطوة التالية يتم كتابة جميع البيانات الخاصة بالتقديم بشكل صحيح ودقيق

ثم يتم تحديد الوجبة المراد الحصول عليها وهي الوجبة الأخيرة.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على استعلام.

ومن ثم سوف تظهر جميع الكشوفات الخاصة بنقل النفوس.

وبعد ذلك يتم النقر على تحميل لكي يتم تحميل الكشوفات على الجهاز الخاص بالمتقدم.

وفي آخر الأمر يتم الانتظار عدة لحظات للتحميل، ثم يتم البحث عن الاسم المراد البحث عنه.

المستندات المطلوبة لوجبة نقل النفوس

عند التقديم في وجبة نقل النفوس لشهر يناير يتم طلب بعض الأوراق والمستندات من المتقدم لكي يتم قبوله وهذه الأوراق كالتالي:

أولا نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.

ثانيا صورة من البطاقة السكنية.

ثالثا نسخة من البطاقة التموينية.

رابعًا نسخة من البطاقة الانتخابية.

خطوات التقديم في وجبة نقل النفوس لشهر يناير

بعد معرفة المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم هناك عدة خطوات سهلة ويسيرة يتم عملها للتقديم الفعلي في الخدمة وهذه الخطوات هي: