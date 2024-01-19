لينك كشوفات pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، من المتوقع أن تشهد الايام القادمة صدور كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في عموم المحافظات بشكل رسمي، حيث سيتم رفعها عبر المواقع المخصصة لذلك لتوفير عناء الذهاب إلى أي جهة رسمية، حيث سيتم رفع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر منصة مظلتي الالكترونية ليتم الاستعلام عنها بشكل بسيط وميسر، واليكم كيفية الاستعلام فتابعونا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تعمل وزارة العمل العراقية على قدما وساق للاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في أسرع وقت حتى يتم صرف الدعم لمحدودي الدخل والاسر الفقيرة لاعانتهم على ظروف المعيشة التي أصبحت صعبة للغاية في ظل ما تشهده البلاد خلال تلك الفترة، ويعد برنامج الرعاية الاجتماعية من البرامج الرائدة التي تهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطن وتوفير حياة كريمة له، وقد عملت الوزارة على التصريح بأنه سيتم حصر الأسماء المستحقة لوجبة يناير بعد الانتهاء من أعمال الفحص، واليكم رابط تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عبر موقع مظلتي:

قم بالتوجه إلى زيارة منصة مظلتي.

قم بالدخول إلى قسم هيئة الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

قم بتحديد المحافظة القاطن بها المتقدم.

قم بادخال البيانات المطلوبة، مثل رقم الهوية الوطنية الذكية.

اضغط على كلمة “استعلام”.

سيظهر لك كلمة تحميل كشوف pdf المشمولين.

بعد التحميل قم بفتح تلك الملفات والبحث عن اسمك.

كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

وتعد منصة مظلتي تابع لوزارة العمل العراقية ومن خلالها سيتم رفع كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، على أن يتم اختيار من تنطبق عليه الشروط المعلنة سابقا، والتي منها أن لا يكون له دخل شهري ثابت وأن يكون من محدودي الدخل.