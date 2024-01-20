هسة.. تحميل كشوفات pdf اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 جميع محافظات العراق عبر منصة مظلتي

تم الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 حيث قامت الحكومة العراقية برفع الكشوفات التي تحتوي على أسماء من تم قبولهم لكي يحصلوا على الدعم الذي يتم تقديمه خلال الرعاية الاجتماعية، والتي تعد صورة من صور الدعم الذي تم تقديمه لعدد كبير من العراقيين الذين تقدموا بطلبات من أجل الاستفادة منه، ويتم تقديم دعم الرعاية الاجتماعية من خلال مجموعة من الوجبات.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

يتم معرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 من خلال الدخول إلى منصة مظلتي التي تم إنشاؤها من أجل تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية التي تتعلق بالاستفادة من الدعم المالي الذي يتم تقديمه للمواطن العراقي، ولكي يتم الاطلاع على كشوفات من تم قبولهم في الرعاية الاجتماعية من خلال اتباع بعض الخطوات:

فتح الرابط الذي يتم من خلاله الانتقال إلى منصة مظلتي .

اختيار الصفحة الخاصة بالبرامج التي تتعلق بالرعاية الاجتماعية.

اختيار الوجبة المراد معرفة أسماء المقبولين فيها وهي هنا الوجبة السابعة.

الضغط على الأيقونة الخاصة بتحميل الكشوفات في صورة pdf.

البحث عن الاسم المراد معرفة نتيجته.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية

الوجبة السابعة هي الوجبة الأخيرة المتاحة داخل الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة العراقية بغرض تحسين مستوى المعيشة الخاص بالمواطنين في العراق، وتم تحديد بعض الشروط اللازمة للاستفادة من الرعاية الاجتماعية، وهي: