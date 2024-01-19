“استعلم الان” mof.gov.iq رابط زيادة رواتب المتقاعدين 2024 العراق

كشفت الهيئة الوطنية للتقاعد في العراق، عن زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين التي تم صرفها بداية شهر نوفمبر الماضي 2023، حتى أن هذه الزيادة ساهمت بشكل كبير في توفير الإحتياجات الأساسية للعديد من المستفيدين، إضافة إلى أن قيمتها وصلت لـ 100 ألف دينار عراقي، ويتم العمل على صرفها مع توزيع جميع الرواتب الخاصة بالمتقاعدين، وفي السطور التالية نكشف لكم طريقة الإستعلام عن الراتب بالزيادة.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

أوضحت الهيئة الوطنية للتقاعد، أن الزيادة المقرة من قبل مجلس الوزراء العراقي بلغت نحو 100 دينار عراقي، تم القيام بتوزيعها على جميع الرواتب الخاصة بكل متقاعد، وذلك من قبل وزارة المالية وبالتعاون مع هيئة التقاعد، ليتم توفير التمويل اللازم لجميع المستفيدين في مختلف محافظات العراق، وجاري العمل على توفير الزيادة الجديدة التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي، وحتى تشمل جميع المتقاعدين في العراق.

الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بالإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة في العراق، وفقًا لما يلي:-