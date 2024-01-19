لولو راحت عند ماما.. شوف لولو على قناة وناسة التردد الجديد 2024 التلفاز

تعتبر قناة وناسه من القنوات التي يفضلها العديد من الطفال في العالم العربي، لذا يبحث عنها العديد من أولياء الأمور لأنهم يثقوا في المحتويات التي تقدمه قناة وناسه للأطفال، تبث برامج عديدة منها التعليمي والثقافي والترفيهي وأغاني وأناشيد مما تساهم في تسلية وتعليم الأطفال، علما بانة من خلال هذا الموضوع سنسرد لكم كافة التفاصيل والترددات الجديدة في السطور التالية.

التردد الجديد بقناة وناسه عبر النايل سات 2024

معدل ترميز قناة وناسه: 27500.

معامل تصحيح الخطأ بقناة وناسه: 5/6.

التردد الجديد بقناة وناسه: 11470.

معامل استقطاب القناه: عمودي.

القمر الصناعي الذي يبث من عبرة القناة: النايل سات.

اعرف تردد قناة وناسه الجديد عبر العرب سات 2024

معامل تصحيح خطأ قناة وناسه: 5/6.

معامل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد عبر العرب سات: 11270.

معامل الترميز: 27500.

كيفية تنزيل تردد قناة وناسه الجديد 2024

الخطوة الأولي: قم بالضغط علي إعدادات الجهاز من خلال الريموت كنترول الخاص بالريسفر.

الخطوة الثانية: قم بالضغط علي أيقونة البحث.

الخطوة الثالثة: ثم قم بإدخال التردد الذي تريد تنزيله الخاص بقناة وناسه.

الخطوة الرابعة: علي الفور سوف يتم تنزيل تردد القناة.

الخطوة الخامسة: قم بالضغط علي خانة الحفظ.

أهم خصائص قناة وناسه