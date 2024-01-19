“منحة العائلات المعوزة” منحة ال 200 دينار شروط منحة العائلات المعوزة تونس 2024 والأوراق المطلوبة وزارة الشؤون الاجتماعية تونس

منحة العائلات المعوزة هي احدى البرامج التي تقدمها الحكومة التونسية، لمساعدة المواطنين في ظروف معيشية صعبة، تهدف هذه المنحة إلى توفير دعم مالي للاسر الفقيرة ومحدودة الدخل، وتعتبر استجابة لارتفاع الاسعار والتحديات الاقتصادية التي يواجهها الاشخاص في تونس، تم إطلاق هذه المنحة الجديدة تحت اسم “التحويلات المالية الشهرية المباشرة،” او “منحة العائلات المعوزة”، حيث يتم صرف المنحة بشكل شهري عن طريق التحويلات المالية.

منحة العائلات المعوزة 2024 في تونس

يسعى الحكومة الى تحسين مستوى المعيشة ومساعدة الاسر المعوزة، على تخطي الصعوبات المالية. من خلال هذه المنحة، يمكن للاسر المستفيدة الاعتماد على دعم مالي منتظم يساعدها في تلبية احتياجاتها الاساسية، تعتبر هذه المنحة جزءا من الجهود المستمرة للحكومة، لتعزيز التوازن الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في تونس، توضح وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس بعض الشروط الضرورية للحصول على منحة العائلات المعوزة في عام 2024.

شروط منحة العائلات المعوزة في تونس

يجب ان يثبت المتقدم انه يعاني من ظروف معيشية صعبة وان عائلته تعيش في فقر مدقع، من خلال الحصول على شهادة معوزة من السلطات المحلية المختصة.

يجب ان يكون دخل الاسرة وثروتها اقل من المستوى المحدد من قبل الوزارة، يتم تحديد هذا المستوى استنادا إلى المعايير المعتمدة والتوجيهات الحكومية.

يتم اعطاء الأولوية للاسر ذات الحالات الاجتماعية الأكثر صعوبة والمحتاجة بشكل ملح، مثل الاسر التي تعاني من الامراض المزمنة او الإعاقات أو الحوادث العائلية الكارثية.

يجب ان يكون المتقدم مسجلا في السجلات الاجتماعية المحلية، وتقديم طلب تحديث لملف العائلة بانتظام حسب المتطلبات المحددة.

يتم اجراء تقييم اجتماعي للاسرة لتحديد مدى استحقاقها للحصول على المنحة، ويشمل ذلك زيارات من قبل ممثلين من الوزارة لتقييم الظروف المعيشية والمالية للأسرة.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على منحة العائلات المعوزة

الحكومة التونسية تطلب بعض المستندات والأوراق الضرورية، للحصول على منحة العائلات المعوزة، والتي تبلغ قيمتها 200 دينار. هنا هي المستندات المطلوبة: