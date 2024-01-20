pdf.. رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عموم المحافظات عبر منصة مظلتي الالكترونية

يتم التقديم والاستعلام عبر رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 من خلال منصة مظلتي العراقية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التي تعمل على توفير أسماء المقبولين في كشوف يتم التعرف عليها من خلال الدخول على منصة مظلتي للاستعلام والبحث في النظام، عن طريق إدخال رقم البطاقة الذكية أو البحث من خلال الأسماء ومعرفة المشمولين بنظام الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة.

رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يقوم المواطن العراقي بالدخول على منصة مظلتي من أجل الاستعلام عن الأسماء التي تم شمولها في الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة ومن خلال الكشوف التي يتم وضعها على المنصة يتمكن من البحث عن الاسم عن طريق الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة مظلتي العراقية الإلكترونية.

ثم اختيار برامج الدعم والبحث في النظام.

اختيار هيئة الحماية الاجتماعية.

إدخال رقم البطاقة الذكية ثم الضغط على بحث.

كما يتمكن المستفيد من خلال المنصة من البحث عن طريق الاسم بعد تحديد المحافظة التابعة لها المستفيد

شروط التسجيل للحصول منحه الرعاية الاجتماعية

وضعت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق مجموعة من الشروط التي تساعد على الحصول والتقديم في استمارة التسجيل من هذه الشروط:

يقوم المواطن بتقديم طلب للحصول على الإعانة وإرفاق المستندات منها: