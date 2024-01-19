متاح لينك pdf.. هنا كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

خلال الساعات الاخيرة، يترقب المواطنون العراقيون بفارغ الصبر الاعلان عن قائمة اسماء الدفعة السابعة للرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية تعمل جاهدة على نشر هذه القائمة عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية، يهدف برنامج الرعاية الاجتماعية إلى تخفيف الاعباء المالية عن المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، تضمنت التصريحات الرسمية من الوزارة ان القائمة، ستتم مراجعتها وفحصها بعناية لضمان الدقة والشمولية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

من المقرر ان يحصل المستحقون على هذه التحويلات المالية لتلبية احتياجاتهم الاساسية في الحياة، تستعد الوزارة حاليا للاعلان عن الاسماء المستحقة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وسيتم توفير رابط وخطوات الاستعلام عن الوجبة الاخيرة، للمستفيدين والاطلاع على قائمة الاسماء المتاحة للرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، تهدف الوزارة إلى توفير هذه القائمة للمواطنين المستفيدين، لكي يتمكنوا من معرفة اسمائهم الخاصة والاستفسار عن جميع التفاصيل المتعلقة بالرعاية الاجتماعية.

كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق

تعد سماء الرعاية الاجتماعية من برامج الدعم الاكثر اهمية في العراق، ويتزايد الاهتمام بمعرفة اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الاخيرة 2024. تُعلَن الوزارة رسميا عن هذه الاسماء وتفتح باب التسجيل الإلكتروني لها، يمكن الاستعلام عن هذه البرامج عبر موقع الوزارة الرسمي او المواقع المرتبطة بها، في هذا المقال، سنعرض لكم خطوات الحصول على ، اسماء الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة في العراق. .

رابط اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

يمكنك الوصول إلى قائمة المستحقين للرعاية الاجتماعية لعام 2024 من خلال منصة مظلتي الإلكترونية. لتتمكن من ذلك، اتبع الخطوات التالية: