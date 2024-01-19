تفاصيل التقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر

إيمانًا من الحكومة الجزائرية بأهمية دعم المرأة، أعلنت عن إطلاق منحة المرأة الماكثة في البيت، والتي تستهدف النساء اللاتي فقدن مصدر رزقهن بسبب الطلاق أو وفاة الزوجوتسعى الحكومة الجزائرية دائما إلى خلق نوع المساواة في الكثير من الأشياء بين الرجل والمرآة في الجزائر، وذلك من خلال مجموعة من البرامج التي تستهدف تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في المجتمع ومن هذه البرامج، منحة المرأة الماكثة في البيت، والتي تهدف إلى توفير مصدر دخل ثابت للنساء اللاتي لا يعملن خارج المنزل، مما يساعدهن على تحقيق استقلاليتهن المالية، وتحسين وضعهن الاجتماعي والاقتصادي.

خطوات التقديم في منحة المرأة الماكثة

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الجزائر، تعاني العديد من الأسر الجزائرية من الفقر والحاجة، وخاصة الأسر التي تعتمد على المرأة الماكثة في البيت كمصدر للدخل وتهدف هذه المنحة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للمرأة الماكثة في البيت، ومساعدة أسرها على مواجهة ظروف الحياة الصعبة ويتم التسجيل في المنحة من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل، وذلك باتباع الخطوات التالية: