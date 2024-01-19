تفاصيل التقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر
إيمانًا من الحكومة الجزائرية بأهمية دعم المرأة، أعلنت عن إطلاق منحة المرأة الماكثة في البيت، والتي تستهدف النساء اللاتي فقدن مصدر رزقهن بسبب الطلاق أو وفاة الزوجوتسعى الحكومة الجزائرية دائما إلى خلق نوع المساواة في الكثير من الأشياء بين الرجل والمرآة في الجزائر، وذلك من خلال مجموعة من البرامج التي تستهدف تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في المجتمع ومن هذه البرامج، منحة المرأة الماكثة في البيت، والتي تهدف إلى توفير مصدر دخل ثابت للنساء اللاتي لا يعملن خارج المنزل، مما يساعدهن على تحقيق استقلاليتهن المالية، وتحسين وضعهن الاجتماعي والاقتصادي.
خطوات التقديم في منحة المرأة الماكثة
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الجزائر، تعاني العديد من الأسر الجزائرية من الفقر والحاجة، وخاصة الأسر التي تعتمد على المرأة الماكثة في البيت كمصدر للدخل وتهدف هذه المنحة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للمرأة الماكثة في البيت، ومساعدة أسرها على مواجهة ظروف الحياة الصعبة ويتم التسجيل في المنحة من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- أول خطوة في التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت هي الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل
- بمجرد الدخول إلى الموقع، ستظهر لك صفحة البداية. على هذه الصفحة، اضغط على أيقونة “منحة البطالة للمرأة”.
- عند الضغط على أيقونة “منحة البطالة للمرأة”، ستظهر لك صفحة التسجيل. على هذه الصفحة، ستقوم بإدخال البيانات المطلوبة.
- في الخطوة الثالثة، ستحتاج إلى تحديد مكان إقامتك والولاية التابعة لها. يمكنك القيام بذلك عن طريق إدخال العنوان في الحقول المخصصة لذلك.
- ستحتاج إلى تسجيل البيانات المطلوبة بدقة. تتضمن هذه البيانات ما يلي: الاسم الكامل ورقم الهوية وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية وعنوان الإقامة وأرقام الهواتف وعنوان البريد الإلكتروني
تأكد من إدخال هذه البيانات بدقة، حيث سيتم استخدامها لتحديد أهليتك للحصول على المنحة.
- في الخطوة الخامسة، ستحتاج إلى تحميل المستندات المطلوبة. تتضمن هذه المستندات ما يلي:صورة شخصية وشهادة الإقامة وشهادة الطلاق أو شهادة وفاة الزوج
- تأكد من تحميل هذه المستندات بجودة عالية، حيث سيتم فحصها من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل.
- بمجرد الانتهاء من إدخال البيانات وتحميل المستندات، يمكنك الضغط على زر “إرسال”. سيؤدي ذلك إلى إرسال طلبك إلى الوكالة الوطنية للتشغيل.
- سيتم مراجعة طلبك من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل، وسيتم إخطارك بالنتيجة في غضون مدة أقصاها شهر واحد.