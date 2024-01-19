انتظر عشاق كرة القدم الإسبانية نتيجة قرعة ربع نهائي كأس الملك لمعرفة ابرز المواجهات بعد ما حدث في البطولة من مفاجئات وفوز اتليتكو مدريد علي جاره ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين للريال في مباراة مملوءة بالأهداف والمتعة والأثارة مساء أمسِ الخميس الموافق 18 من يناير وفي نفس اليوم فاز فريق برشلونة من بعد تأخره بهدف استطاع تسجيل ثلاثية في شباك فريق أونيونيستا سالامانكا، وفي هذا الموضوع سنتعرف علي نتيجة القرعة وموعد مباريات البطولة.

الأندية المتأهلة للعب في ربع نهائي كأس الملك 2024

أبرد ما قد جاء في قائمة ربع النهائي فريقي برشلونة الأكثر تتويجا برصيد 31 لقب وفريق اتليتكو مدريد صاحب العشر ألقاب من البطولة، وتضم القائمة ثماني فرق أسمائهم كالتالي.

أتلتيكو مدريد. برشلونة. جيرونا. إشبيلية. أتلتيك بلباو. ريال سوسيداد. سيلتا فيجو. ريال مايوركا.

المباريات المقررة بعد قرعة ربع النهائي لكأس إسبانيا

جاءت منافسات هذا الدور من البطولة”ربع النهائي” في الموجهات كما هو موضح بالجدول التالي علي أن تقام مباريات البطولة في الدور ربع النهائي أيام 23 و 24 و 25 من يناير الجاري علي أن تكون مباراة النهائي يوم 6 من شهر أبريل المقبل 2024.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | ¡¡ESTOS SON LOS EMPAREJAMIENTOS DE CUARTOS!! 🗓️ Los partidos se disputarán entre los días 23 y 25 de enero de 2024. ¡¡DUELOS A PARTIDO ÚNICO!! ℹ️ Tienes toda la información ampliada en https://t.co/ao1zhFLrnT #LaCopaMola🏆 | #CopaDelRey pic.twitter.com/598L1Vn2Nd — RFEF (@rfef) January 19, 2024