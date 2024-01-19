“ساسوكي” تردد قناة بطوط 2024 للأطفال بجودة عالية على القمر الصناعي النايل والعرب سات

تُعد قناة بطوط للأطفال من أشهر القنوات العربية المتخصصة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال من مختلف الأعمار تبث القناة على القمر الصناعي نايل سات، كما يمكن مشاهدتها عبر الإنترنت من خلال موقعها الرسمي وتتميز قناة بطوط بتنوع محتواها، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية، والمسلسلات التعليمية، والأفلام الوثائقية، والبرامج الترفيهية الأخرى كما تهتم القناة بتقديم برامج تخاطب مختلف الاهتمامات والاحتياجات للأطفال، بما في ذلك البرامج الدينية، والبرامج الاجتماعية، والبرامج الرياضية.

قناة بطوط للاطفال

تلعب قناة بطوط دورًا مهمًا في تنمية قدرات الأطفال العقلية والذهنية والعاطفية حيث تساعد البرامج التعليمية التي تقدمها القناة الأطفال على اكتساب مهارات جديدة، وتنمية قدراتهم على التفكير النقدي والتحليلي. كما تساعد البرامج الترفيهية التي تقدمها القناة الأطفال على الاستمتاع بوقتهم، وتنمية خيالهم وإبداعهم كما تساهم قناة بطوط في تعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال، حيث تقدم برامج تحث على التعاون والمشاركة، واحترام الآخرين، والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية.

تردد قناة بطوط

لكي تتمكن من استقبال تردد قناة بطوط كيدز الجديد، يجب أن تمتلك جهاز استقبال داعم للقنوات عالية الدقة (HD)، وأن تقوم بضبط الترددات التالية على جهاز الاستقبال:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة بطوط على القمر الصناعي عرب سات

تقوم بضبط الترددات التالية على جهاز الاستقبال الخاص حيث يمكن ضبط قناة بطوط علي العربسات كالتالي::