“حدثها الآن” استمتع بمشاهدة مباريات كأس أمم أسيا بقطر عبر تردد قناة بي إن سبورتس 2024

شهدت محركات البحث الشهيرة إقبال كبير في عشاق الكرة المستديرة للبحث عن تردد قناة بي إن سبورتس، إذ تقوم القناة بإذاعة كافة المباريات والبطولات بجودة عالية وبشكل حصري، على الجانب الآخر أعلنت القناة في الفترة الأخيرة بأنها ستقوم بإذاعة المباريات العالمية والمحلية بنظام الاشتراك إذ سيتم مثل مباريات كأس أمم إفريقيا وأمم آسيا بطريقة مشفرة، لكن هذا الأمر لم يؤثر على متابعي القناة، وتساءل الكثير عن تردد مجموعة قنوات بي إن سبورتس الجديد.

تردد قناة بي إن سبورتس

تعد قناة بي ان سبورتس من القنوات القطرية التي تأسست في قطر عام 2003م ويوجد قاعدتها في مدينة الدوحة بقطر، وتعمل القناة على تغطية كافة المباريات والأحداث الرياضية أولاً بأول على المستوى المحلي والدولي، كما أعلنت القناة عن إنها ستقوم بإذاعة كافة مباريات بطولة كأس آسيا قطر 2024، كما تمتلك الحق في نقل مباريات كأس إفريقيا المقامة في دولة كوت ديفوار، لذا يمكن ضبط القناة عبر الترددات التالية:

تردد القناة: 12264.

القمر الصناعي: نايل سات.

نسبة تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة بين سبورتس على القمر الصناعي عرب سات Bein Sport، تهتم القناة بإذاعة كافة المستجدات في كأس آسيا قطر لكرة القدم، إذ تقام غالبية المباريات على ملعب استاد لوسيل، لذا يمكن متابعة القناة عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال ضبط الترددات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 12379.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

نسبة تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة BeIN SPORTS MAX 2

يمكن متابعة القناة عبر القمر الصناعي نايل سات 7°W من خلال ضبط الترددات التالية:

تردد القناة: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

التشفير: BISS.

تردد قناة BeIN SPORTS MAX 3

يمكن متابعة قناة بن سبورتس MAX 3 على القمر الصناعي النايل سات: