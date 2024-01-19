تردد القنوات

استقبلهم حااالًا... تردد Mbc ام بي سي جميع القنوات اَخر تحديث علي النايل سات وعرب سات 2024

ضبط تردد مجموعة قنوات ام بي سي الجديد علي النايل سات بالخطوات

محمد صبحيمنذ 24 دقيقة
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تردد Mbc ام بي سي جميع القنوات

يعد تردد Mbc ام بي سي من  أهم الترددات التي يبحث عنها مستخدم التلفاز لتنوع وتباين القنوات في تقديم المحتوي بأكثر من 17  قناة كل قناة لها اهتمام خاص بها يلبي رغبات واختلاف أزواق المشاهدين للتلفاز وتحظي مجموعة بجماهيرية واسعة في الوطن العربي أجمع وفي هذا السياق نوضح لكم بعض من ترددات قنوات إم بي سي.

تردد قناة ام بي سي مصر نايل سات 2024

تقدم قناة ام بي سي مصر محتوي خاص وحصري من البرامج الإذاعية السياسية والنقدية ومن أهم ما تقدمة القناة في مجال الكوميديا مسرحية مسرح مصر لباقة من ألمع فنانين الكوميديا بإدارة الفنان أشرف عبد الباقي ويمكن استقبال تردد القناة بالبيانات التالية.

التردد الجديد11470
معامل الاستقطابعمودي
معامل تصحيح الخطأ الخاص بقناة إم بي سي4/3
معدل الترميز:27500

تردد Mbc ام بي سي مصر عبر العرب سات بدر 6

تبث قناة ام بي سي مصر محتواها أيضا علي القمر الصناعي العرب سات ويمكن ضبط تردد القناة بالبيانات التالية:

التردد الخاص بالقناة11270
معامل تصحيح الخطأ4/3
معامل الاستقطابعمودي
معدل ترميز القناة27500

استقبل التردد الجديد MBC دراما عبر النايل سات وعرب سات

يشاهد الكثير من سكان الوطن العربي قناة ام بي سي دراما لما تقدمه من أعمال فنيه وسلاسل جديدة من الحلَقات التلفزيونية الشيقة، ويزداد اهتمام المتابعين لهذه القنوات في شهر رمضان لمشاهدة أحدث الأعمال الدرامية الحصرية.

ثوابت بين القــــمرينعرب ســــــــــــــــاتنايل ســــــــــــــــات
التردد الخاص بالقناة1155911470
معامل تصحيح الخطأ2750027500
معامل الاستقطابرأسيرأسي
معدل ترميز القناة6/5 6/5

قناة إم بي سي MBC بوليود عبر ترددها الجديد التحديث الأخير نايل سات

تقدم قناة ام بي سي بوليود باقة جميلة وجذابة من محتوي سينمائي مميز

التردد الجديد11559
معدل الترميز27500
معامل تصحيح الخطأ6/5
معامل الاستقطابأفقي

 تردد قناة mbc 3 عبر نايل سات

جودة القناةHD
التردد11475
معدل الترميز27500
معامل تصحيح الخطأ6 / 5
الاستقطابأفقي

تردد قناة ام بي سي العراق

القمر الصناعي نايل سات،والتردد 27500 ومعدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطاء 6\5،والاستقطاب افقي،وتيث القناة محتواها بجودة HD.

 

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محمد صبحيمنذ 24 دقيقة
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