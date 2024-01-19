استقبلهم حااالًا... تردد Mbc ام بي سي جميع القنوات اَخر تحديث علي النايل سات وعرب سات 2024

يعد تردد Mbc ام بي سي من أهم الترددات التي يبحث عنها مستخدم التلفاز لتنوع وتباين القنوات في تقديم المحتوي بأكثر من 17 قناة كل قناة لها اهتمام خاص بها يلبي رغبات واختلاف أزواق المشاهدين للتلفاز وتحظي مجموعة بجماهيرية واسعة في الوطن العربي أجمع وفي هذا السياق نوضح لكم بعض من ترددات قنوات إم بي سي.

تردد قناة ام بي سي مصر نايل سات 2024

تقدم قناة ام بي سي مصر محتوي خاص وحصري من البرامج الإذاعية السياسية والنقدية ومن أهم ما تقدمة القناة في مجال الكوميديا مسرحية مسرح مصر لباقة من ألمع فنانين الكوميديا بإدارة الفنان أشرف عبد الباقي ويمكن استقبال تردد القناة بالبيانات التالية.

التردد الجديد 11470 معامل الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ الخاص بقناة إم بي سي 4/3 معدل الترميز: 27500

تردد Mbc ام بي سي مصر عبر العرب سات بدر 6

تبث قناة ام بي سي مصر محتواها أيضا علي القمر الصناعي العرب سات ويمكن ضبط تردد القناة بالبيانات التالية:

التردد الخاص بالقناة 11270 معامل تصحيح الخطأ 4/3 معامل الاستقطاب عمودي معدل ترميز القناة 27500

استقبل التردد الجديد MBC دراما عبر النايل سات وعرب سات

يشاهد الكثير من سكان الوطن العربي قناة ام بي سي دراما لما تقدمه من أعمال فنيه وسلاسل جديدة من الحلَقات التلفزيونية الشيقة، ويزداد اهتمام المتابعين لهذه القنوات في شهر رمضان لمشاهدة أحدث الأعمال الدرامية الحصرية.

ثوابت بين القــــمرين عرب ســــــــــــــــات نايل ســــــــــــــــات التردد الخاص بالقناة 11559 11470 معامل تصحيح الخطأ 27500 27500 معامل الاستقطاب رأسي رأسي معدل ترميز القناة 6/5 6/5

قناة إم بي سي MBC بوليود عبر ترددها الجديد التحديث الأخير نايل سات

تقدم قناة ام بي سي بوليود باقة جميلة وجذابة من محتوي سينمائي مميز

التردد الجديد 11559 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 معامل الاستقطاب أفقي

تردد قناة mbc 3 عبر نايل سات

جودة القناة HD التردد 11475 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6 / 5 الاستقطاب أفقي

تردد قناة ام بي سي العراق

القمر الصناعي نايل سات،والتردد 27500 ومعدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطاء 6\5،والاستقطاب افقي،وتيث القناة محتواها بجودة HD.