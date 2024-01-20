اليوم “Algeria vs Burkina Faso” تردد قناة الجزائرية الارضية الناقلة لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو السبت 20/1/2024 وموعد انطلاق المباراة بوش

تعتبر القناة الجزائرية الارضية واحدة من قنوات التلفزيون الجزائرية الحكومية، وهي المحطة الناقلة لمباراة الجزائر غدا، تبث القناة على القمر الصناعي نايل سات، وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج الاخبارية والترفيهية والثقافية، تعرض القناة برامجها باللغة العربية، وتحظى بشعبية واسعة في الجزائر والدول العربية الاخرى، وقد تمكنت القناة من الحصول على حقوق بث بعض مباريات بطولة الامم الافريقية، التي تقام حاليا في دولة كوديفوار، وستقوم ببث مباريات المنتخب الجزائري.

تردد قناة الارضية الجزائرية الناقلة لمباراة الجزائر

تزايد الاهتمام بتردد قناة الجزائرية الاولى الارضية، كنتيجة لإعلانها عن نقل العديد من مباريات بطولة الامم الافريقية 2024 مجانا وبثها المباشر، بما في ذلك المباراة المقبلة بين المنتخب الجزائر وبوركينا فاسو غدا، في بطولة كاس افريقيا 2024، تتزايد رغبة المشجعين في معرفة تردد قناة الجزائرية الاولى الارضية وكيفية استقبالها وتنزيلها.

موعد مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو

ستقدم المباراة المنتظرة بين المنتخب الجزائري والمنتخب البوركينابي صراعا ناريا يوم السبت، الموافق 20 يناير 2024، على ملعب السلام في بواكي، الساحل الساحلي في كوت ديفوار، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كاس الامم الافريقية 2024، ستنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت الجزائر، الرابعة مساء بتوقيت مصر، والخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، من المتوقع ان تكون المواجهة مثيرة ومليئة بالتحديات، حيث يتمتع كلا المنتخبين بلاعبين مميزين ومهارات عالية.

تردد قناة الجزائرية الارضية

يمكنكم استقبال قناة الجزائرية الارضية من خلال ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد التالي: 11680

يتم بث القناة عبر القمر الصناعي النايل سات، ويجب ضبط معدل الترميز على 27500، ومعامل الاستقطاب على الأفقي.

تتمتع القناة بجودة عالية بتقنية HD، مما سيتيح لكم مشاهدة المحتوى بوضوح وواقعية عالية.

كيفية ضبط وتثبيت قناة الجزائرية الأولى الأرضية المجانية

للاستفادة من تردد قناة الجزائرية الارضية، يمكن استقبالها عبر القمر الصناعي نايل سات، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك باستخدام الخطوات التالية:

قم بتشغيل جهاز الاستقبال الخاص بك.

اضغط على زر القائمة.

انتقل إلى قائمة القنوات.

اضغط على زر البحث.

حدد القمر الصناعي نايل سات.

ادخل التردد التالي: 11680.

حدد الاستقطاب الأفقي.

حدد معدل الترميز 27500.

اضغط على زر البحث.

عند الانتهاء من عملية البحث، ستظهر قناة الجزائرية الأرضية في قائمة القنوات.

قم بإدخال شفرة القناة وهي: 1100001100000000.

بعد اتباع هذه الخطوات، يجب ان تتمكن من استقبال قناة الجزائرية الارضية بنجاح على جهاز الاستقبال الخاص بك، يرجى ملاحظة ان الارقام المذكورة، قد تختلف بناء على طراز جهاز الاستقبال الذي تستخدمه.

التشكيل الرسمي لمواجهة الجزائر وبوركينا فاسو فى كأس أمم أفريقيا 2023

تشهد المباراة بين المنتخبين الجزائري وبوركينا فاسو تشكيلتين مميزتين، يبدا المنتخب الجزائري بتشكيلة قوية تتالف من اللاعبين التاليين:

حارس المرمى مانديرا، وفي الدفاع عطال، ايت نوري، بن سبعيني وماندي، في خط الوسط، يتواجد بن طالب، فيجولي وزروفي. اما في خط الهجوم، يتألق ثلاثة لاعبين موهوبين وهم محرز، بلايلي وبونجاح. هذا التشكيل يعكس امكانيات اللاعبين الفائقة واستعدادهم لهذه المواجهة المهمة.

من جهته، يدخل منتخب بوركينا فاسو المباراة بتشكيلة تتالف من:

حراسة المرمى تتولاها هيرفي كوفي، وفي الدفاع يتواجدون ادامو ناجالو، ايسوفو دايو، عيسي كابوريه وستيفي ياجو. في خط الوسط، يشارك إدموند تابسوبا، بلاتي توريه وأداما جويرا، اما في خط الهجوم، يعززه ثلاثة لاعبين متميزين وهم جوستافو سنجاري، فيصل تابسوبا ومحمد كوناتي، تشكيلة بوركينا فاسو تعكس قدرة الفريق واستعداده للتحدي امام المنتخب الجزائري.