“تبدأ من 500 ألف دينار”.. قيمة زيادة رواتب المتقاعدين العراق 2024 وطريقة الاستعلام عبر رابط موقع وزارة المالية

قيمة زيادة رواتب المتقاعدين العراق 2024، أعلنت وزارة المالية عن قيمة زيادة رواتب المتقاعدين العراق 2024 والتي تم تطبيقها بداية من العام الميلادي الجاري، حيث قررت الوزارة زيادة الحد الادنى لرواتب المتقاعدين 2024 من أجل تخفيف العبء عن كاهل البسطاء، واليكم تفاصيل موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024، فتابعونا.

قيمة زيادة رواتب المتقاعدين العراق 2024

وقد كشفت وزارة المالية قيمة زيادة رواتب المتقاعدين العراق 2024، حيث كشفت رئيس هيئة التقاعد أنه تم زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 في عموم المحافظات من 400 ألف إلى 500 ألف دينار عراقي، وذلك لكل من يقل راتبه عن مليون دينار عراقي في اطار توفير حياة كريمة للمواطنين، على أن يطبق القرار أيضا على الرواتب التي يحصل عليها الورثة.

جدول زيادة رواتب المتقاعدين العراق 2024

والآن مع جدول زيادة رواتب المتقاعدين العراق 2024 الذي أعلنت عنه الجهات الرسمية، وقد جاء كما يلي:

تحديد زيادة المتقاعدين الذين يحصلون على رواتب أقل من 500 ألف دينار عراقي بزيادة قدرها 50 ألف دينار عراقي.

من يحصلون على رواتب بين 500 ألف ومليون دينار عراقي، تم زيادة رواتبهم بنحو 100 ألف دينار عراقي.

من يحصل على راتب يزيد عن المليون دينار عراقي تمت زيادة رواتبهم بنحو 150 ألف دينار عراقي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين العراق 2024

وقد تم تحديد موعد صرف رواتب المتقاعدين العراق 2024 من قبل وزارة المالية، حيث تصرف الرواتب في الاول من كل شهر ميلادي، وفي حالة إن وافق هذا اليوم عطلة أو إجازة رسمية فأنه يتم تبكير الموعد أو تأجيله.

رابط الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين العراق 2024