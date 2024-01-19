بعد طول انتظار.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 موقع وزارة العمل ومنصة مظلتي

أصبح برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم المنح الداعمة في العراق، لجميع المواطنين المتقدمين للحصول على الدعم المقدم، فضلاً عن أن البرنامج يُساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي التي يمر به العديدي من المواطنين وتزامنًا مع سد احتياجاتهم الأساسية، هذا وأنه يمكن الإستعلام عن الوجبات الجديدة من الرعاية، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية، ليتعرف عليه الجميع.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن اسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

بعدها يتم إدخال اسم المستفيد ورقم الهوية الخاصة بالمستفيد.

التوجه إلى الصفحة الرئيسية من المنصة مباشرة.

بعد ذلك يتم تحديد الوجبة التي عليها الدور.

الضغط مباشرة على أيقونة “استعلام”.

ليتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالوجبة الجديدة من الرعاية بكل سهولة.

شروط الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية والحصول على قيمة المنحة المقدمة، وفقًا لما يلي:-