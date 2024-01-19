نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2024 بالرقم المدني عبر موقع المربي الإلكتروني

ترتفع الآن عملية البحث عن نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2024 التي تعتبر من المراحل الهامة جداً، لقد قام الكثير من اللاب بالبحث على جوجل منذ انتهاء الاختبارات للفصل الدراسي الأول لأنهم يعيشون في قلق وتوتر، كما أن الصف الثاني عشر ضمن المراحل التي تحدد مصير ومستقبل الطالب في اختيار الكلية أو الجامعة المناسبة الذي يحلم الإلتحاق بها.

انطلقت امتحانات الثاني عشر في الكويت منذ نهاية ديسمبر 2023، حيث استمرت الامتحانات لمدة أسبوعين العشر الأوائل من يناير 2024 بالنسبة للفرع العلمي والأدبي وسط إجراءات أمنية مشددة، استطاعت وزارة التربية والتعليم أن تطبيقها لعدم حدوث أي مشاكل طوال فترة الامتحانات، وبالفعل نجحت الوزارة في تلك الإجراءات وأكدت على سير الامتحانات بشكل طبيعي دون أي عائق وكان هناك انضباط ملحوظ، واليوم عبر موقعنا البديل ترقبوا معنا كي نتعرف سوياً على نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2024.

نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2024

حسب التصريحات الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم الكويتية، أن نتائج الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2023-2024 الفصل الدراسي الأول سوف يتم رفعها بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع المربع الإلكتروني التابع للوزارة ويأتي هذا من أجل توفير الوقت والمجهود على الطلاب، حيث تم اعتماد نتائج الطلاب منذ ساعات ماضية وتم الإعلان عنها بشكل رسمي منذ قليل حسب تاريخ اليوم الجمعة 19 من يناير 2024، حيث قدمت وزارة التربية والتعليم خالص التهنئة للطلاب وقدمت الشكر للآباء والأمهات على مجهودهم مع الأبناء وخاصةً بأن نسب النجاح مرتفعة عن السنة الدراسية الماضية.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2024