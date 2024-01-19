افـتحـ لِينك ملفات pdf لـ اسماء الرعاية الاجتماعية موقع منصة مظلتي الالكترونية spa gov iq معظـم محافظات العراق بالاسم الرباعي

اسماء الرعاية الاجتماعية، حيث تهتم الرعاية الاجتماعية في العراق بمواطنيها، حيث وضعت برنامج الرعاية الإجتماعية لكي تدعم من خلاله المواطنين الفقراء، وتساعدهم في ظروف حياتهم وتوفير ما يلزمهم من ضروريات، وصرف رواتب شهرية لهم، في الوزارة حريصة كل الحرص على البحث في حالة كل مواطن قبل تسجيلها في الكشوف، ان كانت هذه الحالة مستحقة أم لا، وبالتالي فإن الرعاية الاجتماعية ترفع مستوى المعيشة للمواطنين العراقيين وتحقق لهم حياة أفضل، ولذلك فإن معدلات البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة زاد في الفترة الأخيرة.

كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

هناك بعض شروط فرضتها الشؤون الاجتماعية بالعراق، يجب أن تنطبق هذه الشروط على المواطنين الذين قاموا بالتقديم في الرعاية الاجتماعية، وذلك حتى يتم صرف راتب الرعاية الاجتماعية لهم ومن هذه الشروط الآتي:

يجب أن يكون المتقدم إلي الرعاية الاجتماعية عراقي الجنسيه يكون من المقيمين الدائمين في العراق. لا يكون له مصدر دخل شهري ثابت. لا يمتلك أي أصول او عقارات ذات قيمة عالية. يلتزم بجميع الضوابط والمعايير التي فرضتها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية. كما يجب ألا يكون للمتقدم سجلات تجارية

الاستعلام عن اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة

أكدت الشؤون الاجتماعية بالعراق انه لم يتم الانتهاء من رصد الحالات المستحقة، وانها سوف تعلن عنها بعد اتمام عملية اختيار الأسماء المستحقة للدعم ورفض الأسماء الغير مستحقة، وأعلنت أنه يمكن الاستعلام عن كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية المقبولة بطريقة إلكترونية عبر منصة مظلتي، وذلك بإتباع خطوات بسيطة وهي:

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية عن طريق الرابط المخصص لها.

النقر على ايقونة الاستعلام عن أسماء المقبولين في برنامج الرعاية.

كذلك قم بكتابة جميع البيانات التي يطلبها منك الموقع، مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية والمحافظة.

ثم اضغط على أيقونة تحميل ملفات الاسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

منصة مظلتي

خصصت الدولة هذا الدعم لتحسين ظروف المعيشة للمواطنين الذين يعانون من ضيق العيش، وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه سوف يتم الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية المواطنين المقبولين في الرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي الالكترونية، فقد خصصت الدولة هذه المنصة لكي تسهل على المواطنين الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والاخيرة.