Primary results رابط بوابة التعليم الاساسي 2024 الاستعلام عن نتيجة 4 و5 و6 ابتدائي برقم الجلوس الترم الاول

رابط بوابة التعليم الاساسي 2024، من خلال رابط بوابة التعليم الاساسي 2024 يمكنك الاستعلام عن نتيجة 4 و5 و6 ابتدائي برقم الجلوس الترم الاول بسهولة فور الانتهاء من أعمال التصحيح التي بدأت خلال الفترة الماضية في كافة الكنترولات، وقريبا سيتم البدء في أعمال المراجعة ورصد الدرجات داخل الكشوف استعدادا لارسالها إلى المدارس، وسنضع لكم خلال السطور القادمة رابط استخراج نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الأول 2024 عبر بوابة التعليم الاساسي.

رابط بوابة التعليم الاساسي 2024

وقد تم تفعيل رابط بوابة التعليم الاساسي 2024 استعدادا لرفع نتائج سنوات النقل الابتدائية والاعدادية من خلاله خلال الاسابيع القادمة، حيث من المقرر أن تعلن من خلاله النتائج بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الاعدادي بعد أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح، وأشارت الوزارة أن الأمر لن يستغرق وقت طويل وسوف يتم الإعلان عن جميع النتائج خلال الأسبوع المقبل من شهر يناير 2024 وقبل بداية الفصل الدراسي الثاني، واليكم رابط بوابة التعليم الاساسي 2024 للاستعلام عن النتائج:

التوجه إلى رابط موقع بوابة التعليم الأساسي.

تحديد اختيار الخدمات الإلكترونية.

الضغط على ايقونة نتائج الطلاب.

حدد الصف المراد الاستعلام عنه سواء الرابع أو الخامس أو السادس الابتدائي.

قم باختيار الفصل الدراسي الاول، وحدد العام الدراسي الجاري.

قم بادخال رقم الجلوس وكافة البيانات الخاصة بالطالب.

اضغط على زر عرض النتيجة.

ستظهر لك نتيجتك بالالوان وبنظام التقديرات.

الاستعلام عن نتيجة 4 و5 و6 ابتدائي بالالوان

يعني اللون الأزرق أن الطالب قد فاق التوقعات باكتساب المعارف والمهارات، من 85 درجة إلى 100 درجة.

أما اللون الأخضر فيعني أن التلميذ قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، أكثر من 65 درجة لأقل من 85 درجة.

فيما يعني اللون الأصفر أن الطالب بحاجة لبعض الدعم، أكثر من 50 درجة لأقل من 65 درجة.