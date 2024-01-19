رواتب عالية.. إليكم طريقة التقديم لفرص العمل المتاحة في شركة مطارات الرياض لعام 2024

يعد العمل في شركات الطيران حلماً يحلم به معظم الباحثين عن عمل وأصحاب الطموح، ولهذا السبب، نقدم لكم اليوم فرصة وظيفية ممتازة براتب جيد في مطارات الرياض، حيث نشرت شركة المطارات في الرياض هذه الوظائف عبر موقعها الرسمي، معلنةً عن حاجتها إلى موظفين في مختلف التخصصات والمجالات، وفي هذا المقال سنسلط الضوء على مطارات الرياض والوظائف الشاغرة المتاحة، بالإضافة إلى كيفية التقديم عليها.

لمحة عن شركة مطارات الرياض ومجال عملها

تعتبر شركة مطارات الرياض واحدة من الشركات الرائدة حديثة النشأة في مجال الطيران في المملكة العربية السعودية، تتميز هذه الشركة بتوفر عدد كبير من العاملين فيها، حالياً، تقوم الشركة بإدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية، إضافةً إلى الدور البارز الذي تلعبه في تقديم مجموعة واسعة من الخدمات في المرافق المختلفة الموجودة في المطار.

قائمة الوظائف المتاحة للعمل في شركة مطارات الرياض

نقدم لكم فرص العمل في مطارات الرياض، حيث يمكنكم التقديم على مجموعة متنوعة من التخصصات والمجالات وهي الموضحة في النقاط التالية.

مركز الاتصال (Call Center)

الاتصالات الداخلية (Internal Communication)

محاسب (Accountant)

مدير الفنادق (Hotel Manager)

موظف خدمة العملاء (Customer Service Representative)

مدير المطار (Airport Manager)

مدير التسويق (Marketing Manager)

طيار (Pilot)

مراقب الجودة (Quality Control Inspector)

موظف مبيعات وتأجير السيارات (Car Rental Sales Agent)

الاستقبال (Reception)

الأمن (Security)

موظف حجوزات فنادق (Hotel Reservations Agent)

مضيف/مضيفة طيران (Flight Attendant)

فني الصيانة (Maintenance Technician)

موظف استقبال الشحن (Cargo Receptionist)

موظف إدارة المخاطر (Risk Management Officer)

موظف مبيعات (Sales Executive)

مهندس مدني (Civil Engineer)

الضيافة (Hospitality)

تفضلوا بالتقديم والمشاركة في هذه الوظائف المتنوعة والمثيرة بحسب تخصصكم الوظيفي.

شرح كيفية التقديم على وظائف مطارات الرياض المتاحة لعام 2024

للراغبين في التقديم على وظائف مطارات الرياض، فعليك اتباع الخطوات التي سيتم شرحها في السطور التالية.

هناك موقع رسمي لشركة مطارات الرياض مخصص لفرص العمل، يرجى الدخول عليه في البداية. بعد اكتمال تحميل موقع شركة المطارات في الرياض، ستظهر لديك صفحة جديدة وعليك اختيار (البحث عن الوظيفة المناسبة) من خلالها. والآن تبقى عليك اختيار الوظيفة المناسبة التي تتوافق مع الشروط والمعايير المحددة وفق شركة مطارات الرياض.

يذكر أنه يمكن للباحثين عن عمل إرسال السيرة الذاتية مباشرة عبر الموقع نفسه.