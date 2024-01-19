استقبل حالا.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات 2024 لمشاهدة احدث اغاني الاطفال
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024، هناك بحث مكثف حول تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 التي تعد واحدة من أشهر وأحب القنوات الفضائية إلى قلوب الاطفال، حيث تعمل قناة طيور الجنة على مدار الساعة وتقدم مجموعة رائعة من أجمل أغاني الاطفال التي لا تعرض على أي قناة أخرى، كما تعرض مجموعة من الاناشيد الدينية والبرامج الترفيهية المنوعة، واليكم طريقة استقبال القناة على جهاز الريسيفر.
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024
يقدم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 مجموعة من البرامج والاناشيد المميزة التي يحبها الاطفال ويتقننوا حفظها وتعلمهم الكثير من الصفات الحسنة والاخلاق الحميدة، كما تسعى القناة من خلال محتواها لتعليم الاطفال الحروف والارقام باللغتين العربية والانجليزية، وأيضا تعلم اطفالنا تعاليم ديننا الحنيف مثل الحفاظ على الصلاة والصيام والحرص على قراءة القرآن، والاكثار من الدعاء، واليكم تردد قناة طيور الجنة 2024 على القمر الصناعي نايل سات:
- تردد القناة على النايل سات هو: 11258
- دقة المشاهدة: hd
- معامل الاستقطاب للقناة: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- معامل الترميز على نايل سات: 27500
أو:
- تردد القناة على العرب سات: 11310
- دقة المشاهدة والصورة: hd
- معامل الاستقطاب للقناة: عمودي.
- معامل الترميز على العرب سات: 30000
- معامل تصحيح الخطأ: 3/2
ضبط تردد قناة طيور الجنة 2024
ويمكنك استقبال تردد قناة طيور الجنة 2024 باتباع ما يلي:
- احضر ريموت الكنترول الخاص بالريسيفر، واضغط على كلمة meun الموجودة به.
- قم بالدخول على ايقونة التركيب الهوائي، ثم اختر ايقونة اضافة تردد قناة جديد.
- قم بادخال احداثيات التردد، واختر القمر الصناعي الخاص بك.
- اضغط على كلمة بدء البحث، ثم اختر بدء البحث.
- انتظر حتى يتم استكمال البحث، بعد نهاية البحث اضغط على كلمة “حفظ التغيرات”.
- الآن قم بفتح قائمة القنوات والبحث عن القناة.