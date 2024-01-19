استقبل حالا.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات 2024 لمشاهدة احدث اغاني الاطفال

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024، هناك بحث مكثف حول تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 التي تعد واحدة من أشهر وأحب القنوات الفضائية إلى قلوب الاطفال، حيث تعمل قناة طيور الجنة على مدار الساعة وتقدم مجموعة رائعة من أجمل أغاني الاطفال التي لا تعرض على أي قناة أخرى، كما تعرض مجموعة من الاناشيد الدينية والبرامج الترفيهية المنوعة، واليكم طريقة استقبال القناة على جهاز الريسيفر.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

يقدم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 مجموعة من البرامج والاناشيد المميزة التي يحبها الاطفال ويتقننوا حفظها وتعلمهم الكثير من الصفات الحسنة والاخلاق الحميدة، كما تسعى القناة من خلال محتواها لتعليم الاطفال الحروف والارقام باللغتين العربية والانجليزية، وأيضا تعلم اطفالنا تعاليم ديننا الحنيف مثل الحفاظ على الصلاة والصيام والحرص على قراءة القرآن، والاكثار من الدعاء، واليكم تردد قناة طيور الجنة 2024 على القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة على النايل سات هو: 11258 دقة المشاهدة: hd معامل الاستقطاب للقناة: أفقي. معامل تصحيح الخطأ: 5/6 معامل الترميز على نايل سات: 27500

أو:

تردد القناة على العرب سات: 11310

دقة المشاهدة والصورة: hd

معامل الاستقطاب للقناة: عمودي.

معامل الترميز على العرب سات: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

ضبط تردد قناة طيور الجنة 2024

ويمكنك استقبال تردد قناة طيور الجنة 2024 باتباع ما يلي: