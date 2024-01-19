كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة Pdf مظلتي spa.gov.iq

تُعد الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم في العراق، حيث تُساعد الأسر المحتاجة على تأمين حياة كريمة لأفرادها. وينتظر العديد من العراقيين إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة، وذلك لمعرفة ما إذا كانوا من المستفيدين من هذا البرنامج وتعلن الوزارة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بشكل رسمي، كما تفتح باب التسجيل للراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج بشكل إلكتروني. ويمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو من خلال المواقع التابعة لها.

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تعاني العديد من الأسر العراقية من الفقر والبطالة، مما يدفعها إلى طلب المساعدات الاجتماعية من الحكومة. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن إعداد قوائم بأسماء المستفيدين من المساعدات الاجتماعية في المجموعة الخامسة من الوجبة التاسعة وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 300 ألف مواطن تقدموا للحصول على هذه الوجبة، وتم فرز جميع طلباتهم والتحقق من تحديد المستفيدين ممن تنطبق عليهم جميعاً الشروط التي تضعها الوزارة.

الاستعلام عن الاسماء المتقدمين للرعاية الاجتماعية الوجبة

تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، وتوفير الوقت والجهد عليهم. وفي هذا السياق، أطلقت الوزارة رابطًا لمنصة مظلتي للمساعدات الاجتماعية، بحيث يمكن لجميع المستفيدين والمهتمين الاطلاع على عناوين المساعدات الاجتماعية إلكترونيًا.