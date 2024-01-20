موقع اسماء الوجبة الاخيرة الرعاية الاجتماعية 2024 تحميل كشوفات الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي

موقع اسماء الوجبة الاخيرة الرعاية الاجتماعية 2024 كشوفات وزارة العمل العراقية، يرغب الكثير في معرفتهم، يسعى عدد كبير من المتقدمين للحصول على معلومات حول كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024، خاصة بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن توفير الدعم المالي لشريحة واسعة من المواطنين في العراق، وخصوصًا لأولئك الذين تقدموا بطلبات للحصول على الدعم من برنامج الرعاية الاجتماعية، بجانب ذلك، أتاحت الوزارة فرصة الاستعلام الإلكتروني عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وذلك بهدف تيسير العملية للمواطنين، وتجنب الحاجة إلى الذهاب إلى أماكن محددة للاستعلام.

موقع اسماء الوجبة الاخيرة الرعاية الاجتماعية 2024

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة قامت بتوفيره وزارة العمل العراقية حيث يتم تحميل كشوفات بصيغة PDF..

قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي .

اختر خيار “اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة”.

حدد الوجبة “الأخيرة” والدفعة “السابعة”.

قم باختيار المحافظة التي ينتمي لها المستفيد.

اضغط على أيقونة “تحميل قائمة بأسماء المستحقين بصيغة PDF”.

بعد تحميل الملف، قم بفتحه على هاتفك وابحث عن اسمك بين الأسماء الموجودة فيه.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024

هناك بعض الشروط لمعرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، للتحقق من أهلية الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024، يتوجب على المتقدم التأكد من توافر هذه الشروط المحددة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية قبل أن يبدأ في التسجيل، تتضمن هذه الشروط: