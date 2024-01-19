لينك اسماء الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق عبر منصة مظلتي pdf عموم المحافظات

اسماء الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية 2024 صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أنه ستقوم بالإعلان عنهم قريبًا بعد حصر وفرز كافة أسماء المتقدمين، وأكدت أن بعد التأكد من المتقدمين والاختيار بينهم ستقوم بتنزيل قائمة بجميع الأسماء التي سوف تحصل على الدعم، حيث أن عدد الأشخاص الذين قدموا في الوجبة التاسعة كان عددهم كبير، لذا تم تقسيمهم.

اسماء الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية 2024

تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الدفعة السابعة من الوجبة التاسعة سيتم الإعلان عنهم خلال الأيام القادمة، وبإمكان جميع المواطنين من الاستعلام عن طريق التالي:

زيارة موقع منصة مظلتي .

تحديد قائمة “الرعاية الاجتماعية”.

الضغط على خانة” أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية لشهر يناير”.

تحديد الدفعة والوجبة التي قمت بالتقديم للحصول عليها.

الضغط على الحقل الخاص بالمحافظات واختيار المحافظة الموجود بها المقدم على دعم الرعاية الاجتماعية.

النقر على أيقونة “تحميل كشوفات المستحقين للدعم بصيغة Pdf”.

الانتظار لبضعة دقائق حتى يتم تحميل الملف.

البحث عن اسمك في هذه القائمة.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية يناير 2024

قد يستغرب البعض من عدم وجود أسمائهم ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الجديدة، و ذلك لعدة أسباب أبرزها عدم توفر أحد شروط التي ينبغي أن تتوفر في المتقدم، لذا ينبغي أن تكون على دراية بكل هذه الشروط مع العمل على تحقيق كل هذه الشروط: