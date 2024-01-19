برقم جلوسك..نتيجة الصف الخامس الابتدائي والسادس الترم الاول القاهره والمحافظات

نتيجة الصف الخامس الابتدائي وكذلك الصف السادس الابتدائي في محافظة القاهرة والمحافظات الاخري ، حيث شهد محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية ارتفاع معدل البحث عن رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي للترم الأول 2024 وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان مديرية التربية والتعليم أن النتائج ستكون متاحة على بوابة الخدمات الإلكترونية للمحافظة فور ظهورها.

موعد اعلان نتائج الخامس والسادس الابتدائي الترم الاول 2024

موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي والصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول يتم تحديده بعد الانتهاء من عملية تصحيح امتحانات الترم الأول للصف الخامس الابتدائي في القاهرة وكذلك في المحافظات الأخرى ، وبمجرد الانتهاء من تصحيح وتدقيق ومراجعة ورصد الدرجات لجميع المواد الدراسية داخل مديريات التربية والتعليم ، سيتم الإعلان عن النتائج عبر الوقع الإلكتروني الذي تم تخصيصه من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب لكل محافظة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس والسادس الابتدائي

للاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي لعام 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة بوابة الخدمات الإلكترونية للتعليم الأساسي.

2. اختر خيار “استعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي”.

3. حدد محافظتك من القائمة المتاحة.

4. أدخل اسم الطالب.

5. أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

6. انقر على زر “عرض النتائج”.

7. ستظهر لك النتيجة بالدرجات الكاملة للطالب.

رابط مديريات التربية والتعليم في المحافظات

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي لعام 2024 في المحافظات التالية:

– للاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي في محافظة القاهرة، يمكنك النقر هنا.

– للاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي في محافظة الدقهلية، يمكنك النقر هنا.

– للاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي في محافظة الجيزة، يمكنك النقر هنا.

– للاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي في محافظة الشرقية، يمكنك النقر هنا.