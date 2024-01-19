تمويل يصل حتى 300 ألف ريال وبدون كفيل.. إليك الشروط والخطوات اللازمة للحصول على تمويل شخصي عبر النايفات 2024

تقوم شركات التمويل في المملكة العربية السعودية بتقديم مجموعة متنوعة من برامج التمويل لتلبية احتياجات الأفراد، وتعد شركة النايفات من بين الرواد في هذا المجال، حيث تقدم برامج تمويلية تتيح للأفراد الحصول على تسهيلات في السداد ورفع سقف الاستدانة دون الحاجة إلى كفيل، ويفضل أن يتمتع المتقدم ببعض الشروط الأساسية لضمان نجاح عملية الموافقة على الطلبات.

ما هي الشروط اللازمة من أجل التأهل للحصول على تمويل شخصي في السعودية عبر شركة النايفات؟

فيما يتعلق بالشروط العامة للحصول على تمويل من شركة النايفات للأفراد، يطلب من المتقدمين الالتزام بالنقاط الموضحة في الأسطر التالية، وينصح بالتواصل المباشر مع شركة النايفات للحصول على معلومات محددة وفقاً للحالة الشخصية، وإليكم الشروط.

الدخل الشهري : يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم حوالي 4000 ريال سعودي.

: يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم حوالي 4000 ريال سعودي. السجل الائتماني : يفضل أن يتمتع المتقدمون بسجل ائتماني جيد.

يفضل أن يتمتع المتقدمون بسجل ائتماني جيد. العمر والبلد : يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ويشترط الحد الأدنى للعمر بواقع 20 عاماً، والحد الأقصى 60 سنة عند سداد القسط الأخير.

: يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ويشترط الحد الأدنى للعمر بواقع 20 عاماً، والحد الأقصى 60 سنة عند سداد القسط الأخير. المصدر المالي: يحق للعاملين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والعاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين الاستفادة من التمويل دون الحاجة إلى كفيل أو تحويل الراتب.

تجدر الإشارة إلى أن تقديم الطلب من أجل الاستفادة من برامج التمويل من شركة النايفات يتم عبر الأنظمة الإلكترونية، حيث يلزم المتقدم أداء جميع الإجراءات المتعلقة بشكل إلكتروني.

كيف يمكنني تقديم طلب الحصول على قرض من خلال شركة النايفات؟

يمكن لكم التقدم للحصول على طلب الحصول على تمويل من خلال شركة النايفات عبر تطبيق مجموعة الخطوات التالية.

زيارة الموقع الرسمي:

ابدأ عملية التقديم عبر زيارة موقع النايفات على الإنترنت.

تعبئة نموذج التمويل:

ابحث عن نموذج طلب التمويل على الموقع واملأه بالمعلومات المطلوبة.

ملئ وتقديم المعلومات الشخصية:

سوف يطلب منك معلومات شخصية مثل الاسم، ورقم الهوية الوطنية، ومعلومات الاتصال وعليك تقديمها لمتابعة المراحل التالية.

تحديد المبلغ والفترة:

قم بتحديد المبلغ الذي ترغب في استدانته كتمويل شخصي وحدد فترة سداد القرض التي تتناسب مع وضعك المالي.

تحميل الوثائق المطلوبة:

تتطلب عملية التقديم تحميل بعض الوثائق الشخصية، مثل صورة من الهوية الوطنية وإثبات الدخل.

تقديم الطلب:

بعد ملء النموذج وتحميل الوثائق، انقر على زر تقديم الطلب.

انتظار الموافقة:

بعد تقديم الطلب، سيتم مراجعته بعناية من قبل فريق النايفات، حيث يتخذ القرار بالموافقة أو الرفض.

استلام الموافقة وتوقيع العقد:

في حالة الموافقة على الطلب، سيتم إشعارك بالموافقة وتحديد موعد لتوقيع العقد.