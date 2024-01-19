استعلم عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجاماعية وجبة يناير 2024

الرعاية الاجتماعية في العراق تعمل على توفير احتياجات المواطنين محدودي الدخل لتساعدهم في توفير الاحتياجات الضرورية لسبل العيش، ومن اجل الوصول للفئة الأشد احتياجًا لعدم استطاعت الدولة في ضم جميع المواطنين إلى الرعاية الاجتماعية، فقد قامت بوضع معايير للمشمولين بالرعاية الاجتماعية لابد من توفرها في المستفيد حتى يحصل على دعم الرعاية، وبعد فرز الأسماء والتأكد من استحقاق جميع المشمولين تقوم الوزارة برفع كشوفات الأسماء على موقع الوزارة والتي يمكنك الاستعلام عنها من خلال موقع الوزارة.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية وجبة يناير

وضعت وزارة العمل والشئون الاجتماعية مجموعة من الشروط من أجل الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، حيث تشتمل هذه الشروط على التالي:

يجب أن يكون المستفيد من الرعاية عراقي الجنسية، ومقيم إقامة دائمة في العراق.

ليس موظفًا في القطاع الحكومي أو الخاص.

إذا المتقدم رب أسرة لابد أن تكون عدد أفراد الأسرة أفراد.

لا يكون لدى المستفيد أصول ذات قيمة عالية تخرجه عن كونه من الفئة محدودة الدخل.

طريقة الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة يناير

تستطيع الاستعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة يناير 2024 بمجرد الإعلان عنها عبر موقع وزارة العمل، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية. الدخول على برامج الحماية الاجتماعية. ومن ثم ادخل على برامج الرعاية الاجتماعية. حدد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها وهي الأخيرة. أدخل البيانات الشخصية المطلوبة. اضغط تحميل كشوفات الوجبة بصيغة pdf.

بعد تحميل الكشوفات يمكن الاطلاع عليها عن طريق فتحها على جهاز الحاسوب الخاص بك والاستعلام عن الاسم الذي تريد.