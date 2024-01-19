رابط نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الاول بالعراق .. اعرف الخطوات ولينك النتيجة

مع اقتراب بداية اول امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الاول للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤ ، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن إصدار رابط جديد للاستعلام عن نتائج الامتحانات الخاصة بطلاب الصف السادس الإعدادي للدور الأول في العام 2024 والتي من المقرر أن تظهر النتائج رسميًا بعد انتهاء الوزارة من تصحيح الدفاتر الامتحانية الخاصة بطلبة الصف السادس الاعدادي في جميع محافظات العراق ، و يهتم العديد من أولياء الأمور والطلاب بمعرفة النتائج، ويمكنهم تنزيل النتيجة في شكل ملف PDF في جميع محافظات ومدن العراق من خلال بعض الخطوات التالية

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي في العراق 2024

لاستخراج نتائج الصف السادس الإعدادي في العراق الدور الاول 2024 فور ظهورها ، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع “نتائجنا” على الإنترنت، ويمكن الوصول إليه مباشرة من هنا.

2. اختيار “نتائج الصف السادس الإعدادي 2023”.

3. إدخال بيانات الطالب في الحقول المطلوبة، مثل اسم الطالب ورقم الاكتتاب.

4. تحديد المحافظة.

5. الضغط على زر “ملف PDF”.

6. بمجرد تحميل الملف، يمكن للطالب البحث عن اسمه ومعرفة نتيجته.

رابط موقعنا نتائجنا للاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي

بعد ساعات قليلة فقط، يبدء طلاب الصف السادس الاعدادي في اداء اولي مواد الفصل الدراسي الول لهم ، وستتمكن الأهالي والطلاب من الاطلاع على نتائج الصف السادس الإعدادي للدور الاول في العام 2024 عقب انتهاء الامتحانات وكذلك التصحيح والتي ستتوفر روابط تحمل أسماء الطلاب والطالبات، وسيتم توفيرها لجميع الطلاب بالاسم، ويمكن تنزيلها بصيغة PDF. يفضل الطلاب الحصول على النتائج من خلال موقع “نتائجنا”، حيث ستكون متاحة للتحميل والاطلاع عليها.