NOW “وزارة المالية بالعراق” لينك الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين 2024 إلكترونيًا عبر الموقع الخاص بوزارة المالية العراقية

رواتب المتقاعدين في العراق 2024، هي واحدة من اكثر الامور التي يتم البحث عنها حاليا في العراق، جاء ذلك بعد الاعلان الرسمي من قبل وزارة المالية العراقية، عن زيادة قيمة الرواتب للمتقاعدين، تمت هذه الزيادة كوسيلة لتكريم المتقاعدين وتقديرهم على المجهود الكبير، الذي بذلوه خلال فترة خدمتهم في العمل في مختلف الجهات الحكومية، في هذا المقال، سنقدم لكم معلومات اكثر عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024.

الاستعلام عن الراتب التقاعدي – وزارة المالية

يهتم العديد من المواطنين العراقيين بمعرفة رواتب المتقاعدين في العراق، ويمكن القيام بذلك عن طريق موقع وزارة المالية العراقية، تثير قيمة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق، استفسارات كثيرة لدى المواطنين، تم الإعلان من قبل الجهات المختصة داخل العراق، عن قيمة هذه الزيادة، لاولئك الذين يتقاضون رواتب تصل الى مليون دينار عراقي او اقل، فيما يلي، سنوضح كيفية استعلام عن الرواتب التقاعدية في العراق ببساطة:

شروط التسجيل في رواتب المتقاعدين بالعراق

تم تحديد شروط التسجيل في هيئة التقاعد الوطنية في العراق، للحصول على رواتب المتقاعدين الشهرية، وتتضمن الشروط التالية:

يجب ان يكون المتقدم حاصلا على الجنسية العراقية.

يجب ان يكون مقيمًا دائمًا في دولة العراق.

يجب ان يكون المتقدم موظفًا في أي جهة حكومية او خاصة.

يجب ان يكون يمتلك فترة اشتراك في الهيئة تصل إلى 20 عاما للحصول على الراتب.

يجب ان يكون عمر المتقدم حوالي 60 عاما.

يجب سداد جميع الاشتراكات المتعلقة بالتأمينات.

يتعين على المتقدمين الوفاء بجميع هذه الشروط للتاهل، للحصول على رواتب المتقاعدين الشهرية في العراق.

رابط الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين 2024 بالعراق

للاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة في العراق، يجب اتباع الخطوات التالية:

اولا يمكنكم تسجيل الدخول عبر الموقع الخاص بوزارة المالية العراقية.

ادخل اسم المستخدم ورقم الهوية الخاص بك.

انقر على خدمة “استعلام عن الرواتب”.

قم بإدخال المعلومات الأخرى المطلوبة المتعلقة بالمتقاعد.

اضغط على زر “استعلام” لاستكمال العملية.

ستظهر لك قيمة الراتب الجديدة بالزيادة.

تاكد من ادخال المعلومات بدقة وصحة للحصول على البيانات الصحيحة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

يثير الكثير من اصحاب المعاشات في العراق تساؤلات حول موعد صرف رواتب المتقاعدين، حيث من المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين في اليوم الاول من كل شهر ميلادي، ما لم يكن ذلك اليوم هو يوم إجازة رسمية، في حالة مصادفة يوم الصرف مع يوم اجازة رسمية، سيتم تاجيل صرف الرواتب ليوم واحد فقط، بناء على ذلك، من المتوقع ان يتم صرف راتب التقاعد لشهر فبراير 2024 في الخميس، اليوم الاول من شهر فبراير، هذا الموعد هو المحدد لصرف الرواتب، وقد يتغير في حالة وجود تغييرات في التقويم او الاعلانات الرسمية.