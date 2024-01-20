ثبتها حالا.. تردد قناة bein sports MAX 1 نايل سات الناقلة مباراة الجزائر أمام منتخب بوركينا فاسو اليوم

يواجه اليوم منتخب الجزائر نظيره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية منتخب بوركينا فاسو، ولهذا مشجعي منتخب الجزائر من كل مكان بالعالم يبحثون في الوقت الحالي عن تردد قناة bein sports MAX 1، حيث القناة الناقلة لهذه المباراة، وبتقرير اليوم نذكر لكم متابعينا الكرام التردد الخاص بالقناة والموعد الرسمي لانطلاق المباراة، فتابعوا معنا.

تردد قناة bein sports MAX 1 الرياضية

من ضمن قوائم القنوات التي تنقل كأس أمم إفريقيا هي قناة بين سبورتس ماكس الأولى، حيث يمكن للمواطنين استقبال التردد الخاص بها بكل سهولة وإضافتها على جهازهم ومتابعة مباراة اليوم، حيث تردد القناة يأتي بالإحداثيات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد بين سبورتس: 12604.

استقطاب القناة أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

القناة مشفرة.

وتمتلك القناة حقوق النقل الحصري لتلك البطولة داخل إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

موعد مباراة الجزائر أمام بوركينا فاسو

عشاق الساحرة داخل القارة السمراء أعينهم اليوم مركزة على ملعب السلام الموجود ببواكي الإيفوارية، حيث متابعة مباراة مرتقبة وقوية بين منتخب الجزائر ومنافسه القوي بوركينا فاسو، حيث تنطلق المباراة كالتالي:

الساعة 14:00 على توقيت غرينتش.

الساعة 15:00 بتوقيت دولة الجزائر.

الساعة 16:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية.

يحتضن اللقاء ملعب السلام في ساحل العاج.

والجدير بالذكر أن منتخب الجزائر يسعى بقوة للفوز، من أجل تحقيق المرة الأولى له بالفوز خصوصًا بعد التعادل بالجولة الأولى، حيث يقع منتخب الجزائر مع أنجولا وبوركينا فاسو وموريتانيا بالمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، ومتوقع أن تكون المباراة قوية للغاية.