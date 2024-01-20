LINK “أوبن إيمس” استعلام عن نتائج الطلاب الترم الاول 2024 هنا علامات الطلاب في الاردن emis.moe.gov.jo

منصة اوبن ايمس هي المنصة التعليمية الرائدة في المملكة الاردنية الهاشمية، وتستخدم لاستخراج علامات الطلاب في جميع مراحل التعليم، رابط اوبن ايمس علامات الطلاب يعد حلا تعليميا مهما في جميع المحافظات الاردنية، توفر منصة اوبن ايمس مجموعة واسعة من الخدمات للطلاب والطالبات، بما في ذلك الاستعلام عن نتائج الامتحانات، يمكن للطلاب اداء الاختبارات الالكترونية من خلال المنصة، دون الحاجة إلى الاجراءات الورقية التقليدية، كما يمكن للمعلمين شرح الدروس في جميع المواد عبر المنصة، دون الحاجة للتواجد الشخصي في المدارس.

منصة اوبن ايمس نتائج الطلاب 2024

منصة اوبن ايمس رابطا هاما يثير اهتمام العديد من الطلاب واولياء الامور، يبحثون عن هذا الرابط للوصول الى منصة اوبن ايمس والاستفادة من الخدمات التعليمية المتاحة فيها، مثل تتبع الحضور والغياب، تعد منصة اوبن ايمس احد الادوات التعليمية الرئيسية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم في الاردن، بالإضافة الى ذلك، يتم طلب استخدام المنصة في نهاية فصل الدراسة الاول، وتعتبر وسيلة الكترونية تمكن التواصل بين اولياء الامور والطلاب، يعمل هذا النظام على تيسير تسجيل الدخول الى منصة “اوبن ايمس” وتوجيهك خلال العملية.

لينك استخراج علامات الطلاب عبر منصة اوبن ايمس

تسعى وزارة التربية والتعليم في الاردن الى مواكبة التقدم التكنولوجي في جميع مجالات التعليم، بما في ذلك التعلم عن يعد، بهدف ضمان وصول جميع المواطنين الاردنيين إلى فرص التعليم، وفي هذا السياق، تاتي المنصة التعليمية باهميتها البالغة، حيث تعمل على تسهيل عملية الوصول والاستفادة منها لجميع الطلاب، تتضمن خدمات المنصة مراجعة النتائج وعرضها وطباعتها حسب الحاجة، بالاضافة إلى توفير واجهة سهلة الاستخدام لتلبية احتياجات الطلاب.

خطوات استعلام عن نتائج الطلاب في الاردن الترم الاول 2024

قم بالدخول الى الرابط الإلكتروني لمنصة اوبن ايمس.

ادخل اسم المستخدم الخاص بك، وهو الرقم الوطني للطالب، وكلمة المرور الخاصة بك، وهي الرقم الوطني للطالب مسبوقًا بحرف “St”.

انقر على زر “تسجيل الدخول”.

بعد تسجيل الدخول بنجاح، ستظهر لك صفحة تحتوي على قائمة باسماء المدارس المتاحة.

اختر اسم المدرسة التي يدرس بها الطالب الذي ترغب في معرفة علاماته.

ستظهر لك صفحة تحتوي على قائمة باسماء الطلاب المسجلين في تلك المدرسة.

اختر اسم الطالب الذي ترغب في معرفة علاماته.

ستظهر لك صفحة تحتوي على جميع علامات الطالب في جميع المواد الدراسية.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك الوصول إلى منصة “أوبن إيمس” ومعرفة علامات الطلاب بسهولة وتفصيل، وذلك عبر تحديد المدرسة واختيار الطالب المعني، واستعراض علاماته في جميع المواد الدراسية.