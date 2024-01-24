الأخضر راكب الصاروخ.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأربعاء في البنوك والسوق السوداء| وأسعار العملات الأجنبية الأخرى بالعراق

قام البنك المركزي العراقي بالإعلان عن سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في جميع محافظات دولة العراق وذلك بعد أن تساءل عدد كبير من الأفراد عن سعر صرفة وهذا بعد أن شهد سعر الدولار الأمريكي الفترة السابقة تقلبات متعددة لهذا من خلال هذه السطورة التالية في هذا التقرير سوف نوضح لكم سعر الدولار أمام الدينار العراقي الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

مع التغييرات المستمرة يوميا في سعر الدولار الأمريكي مقابل العملات الموجودة في كافة بلاد العالم يريد العديد من الأشخاص معرفة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي حيث أعلن البنك المركزي العراقي عن سعر الدولار الأمريكي الواحد يبلغ 1311 دينار عراقي، وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر صرف الدولار اليوم مقابل الدينار العراقي اليوم 1311.02 دينار عراقي

يبلغ سعر 100 دولار اليوم مقابل الدينار العراقي اليوم 131102.10 دينار عراقي بينما يصل مبلغ قيمة مبلغ قدره 1000 دولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي 1311021 دينار عراقي.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق السوداء

جاءت قائمة سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في السوق السوداء على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بالسوق السوداء 2,617.68 دينار عراقي.

بلغت قيمة 5 دولار أمريكي في السوق السوداء مبلغ 6,544.20 دينار عراقي.

بلغت قيمة 10 دولار أمريكي في السوق السوداء 13,088.40 دينار عراقي.

إن قيمة 50 دولار أمريكي في السوق السوداء بلغت 65,442.02 دينار عراقي.

سجلت قيمة 100 دولار أمريكي 130,884.03 دينار عراقي.

بلغت قيمة 250 دولار أمريكي في السوق السوداء 327,210.08 دينار عراقي.

إن قيمة 500 دولار أمريكي في السوق السوداء هي 654,420.15 دينار عراقي.

إن قيمة 1000 دولار أمريكي في السوق السوداء بلغت 1,308,840.30 دينار عراقي.

إن مبلغ 3,272,100.75 دينار عراقي هي قيمة 2500 دولار أمريكي.

جاءت قيمة 10000 دولار أمريكي في السوق السوداء 13,088,403.00 دينار عراقي.

أسعار صرف العملات الأجنبية في العراق اليوم 24 يناير 2024