موعد امتحانات نصف السنة الدراسية طلاب المتوسطة والاعدادية في العراق للعام الدراسي 2024 جميع المحافظات وموعد إجازة الفصل الأول

تزداد معدلات البحث هذه الأيام من قبل الكثير من طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والاعدادية بجميع محافظات دولة العراق وأولياء أمورهم عن موعد امتحانات نصف السنة الدراسية المتوسطة والاعدادية لهذا أعلنت وزارة التربية الوطنية العراقية عن موعد امتحانات نصف السنة الدراسية لطلاب المتوسطة والاعدادية في العراق 2024.

موعد امتحانات نصف السنة الدراسية طلاب المتوسطة والاعدادية

قامت وزارة التربية الوطنية العراقية الإعلان عن موعد امتحانات نصف السنة الدراسية المتوسطة والاعدادية وذلك بعد أن تساءل طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والاعدادية عن هذا الموعد حيث أوضحت الوزارة أنه سوف يتم بدء إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية والمتوسطة يوم الأحد القادم الموافق الحادي والعشرون من شهر يناير 2024 على أن تستمر الامتحانات لمدة عشرة أيام لتنتهي يوم الأربعاء الموافق الحادي والثلاثين من شهر يناير 2024.

موعد إجازة الفصل الدراسي الأول بالعراق 2024

أوضحت وزارة التربية العراقية على أن طلاب جميع المراحل التعليمية بكافة محافظات دولة العراق سوف يحصلون على اجازة الفصل الدراسي الأول بداية من اليوم الأول من شهر فبراير 2024 والتي سوف تستمر لمدة خمسة عشر يوما ليتم الطلاب العودة للفصل الدراسي الثاني بداية من اليوم الخامس عشر من شهر فبراير 2024 والذي ينتهي في اليوم الخامس والعشرين من شهر مايو 2024 وهذا لكل من المرحلة المتوسطة والاعدادية.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية

أعلنت وزارة التربية الوطنية العراقية أن طلاب المرحلة الابتدائية سوف يؤدون أول امتحان في الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر يناير 2024 على أن تستمر الامتحانات لمدة 6 أيام لتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير 2024.