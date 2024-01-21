اعرف الشروط وقدم حالاً.. شروط الحصول على منحة الطفل في الجزائر 2024 وموعد صرف المنحة

تعمل الحكومة الجزائرية جاهدة على مساعدة المواطنين على تحسين مستوى المعيشة ومواجهة غلاء المعيشة خاصة الذين يعانون من قلة الدخل وذلك عن طريق تقديم الكثير من المنح لهم والتي تعتبر منحة الطفل واحدة من أبرز هذه المنح التي يتم تقديمها للأسر الفقيرة الذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 6 أعوام حتى 18 عاما لهذا يريد الكثير من مواطني دولة الجزائر معرفة شروط الحصول على منحة الطفل في الجزائر وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير في السطور التالية بالإضافة إلى معرفة موعد صرف منحة الطفل في الجزائر 2024.

شروط الحصول على منحة الطفل في الجزائر

يرغب عدد كبير من مواطني دولة الجزائر معرفة شروط الحصول على منحة الطفل في الجزائر التي وضعتها وزارة التضامن بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتي جاءت على النحو التالي:

يجب أن تكون الأسرة لديها طفل أو أكثر تتراوح أعمارهم ما بين سته إلى ثماني عشر عاما.

يشترط أن تكون الأسرة من أصحاب الدخل المحدود الذين لا يستطيعون توفير متطلبات الحياة الأساسية.

يتم صرف هذه المنحة للأسر التي لديها أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك أصحاب الإعاقات.

يشترط أن تكون الأسرة المتقدمة مسجلة في برنامج الأمان الاجتماعي الذي يقوم بالتعاون مع الوزارة في تقديم المنحة.

موعد صرف منحة الطفل في الجزائر وقيمتها

أعلنت الحكومة الجزائرية أنه تم صرف منحة الطفل في الجزائر لأول مرة في شهر ديسمبر الماضي وذلك بهدف مساعدة المواطنين الذين يعانون من قلة الدخل ولديهم أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 18 عاما والتي بلغت قيمتها أربعة آلاف دينار، وسوف يتم صرف المنحة يوم 22 يناير الجاري 2024.