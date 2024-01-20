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من هنا قدمي حالاً.. منحة المرأة الماكثة في الجزائر رابط التقديم وشروط التسجيل في المنحة 2024 عبر الوكالة الوطنية للتشغيل
تحرص الحكومة الجزائرية بشكل مستمر على تقديم المساعدات للسيدات التي تعيل اطفال ولا تملك أي دخل ثابت تستطيع من خلاله الصرف على هؤلاء الأطفال وذلك من خلال تقديم العديد من المنح والتي تعد منحة المرأة الماكثة في الجزائر واحدة من أهم هذه المنح، وفي هذا التقرير سوف نتعرف على خطوات التقديم على خطوات التسجيل منحة المرأة الماكثة في الجزائر بالإضافة شروط التسجيل.
رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في الجزائر
تستطيع سيدات دولة الجزائر اللاتي لا يملكن اي دخل شهري ثابت التقديم في منحة المرأة الماكثة في الجزائر الكترونيا بكل سهولة وذلك عن طريق تطبيق بعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:
- تقوم السيدة في البداية الدخول على رابط الوكالة الوطنية للتشغيل والتقديم.
- يتم النقر بعد ذلك على خانة التسجيل.
- تقوم المتقدمة أدخال البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح في الأماكن المحددة لذلك.
- تقوم المتقدمة إرسال الطلب الخاص بالمنحة.
- في النهاية وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة ترفع المتقدمة صور المستندات المطلوبة من أجل التسجيل في المنحة.
شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة
أعلنت الجهات المختصة الجزائرية عن الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمات لمنحة المرأة الماكثة في الجزائر والتي جاءت على النحو التالي:
- يجب أن تكون المتقدمة حاملة الجنسية الجزائرية.
- يشترط أن تكون المتقدمة مقيمة بشكل دائم داخل أراضي دولة الجزائر.
- يجب أن لا تكون المتقدمة تمتلك أي أصول لها قيمة كبيرة ولا تستفيد من صرف أي منح أو تأمينات.
- يجب أن يتراوح عمر المتقدمة ما بين 19 إلى 50 عاما.
- يشترط أن تكون المتقدمة لا تمتلك اي سجل تجاري لممارسة أي نشاط تجاري.
- يشترط أن تكون المتقدمة لا تملك أي دخل شهري.
- إذا كانت المرأة أرملة فإنها يجب عليها أن تقوم إحضار شهادة وفاة الزوج.
- إذا كانت المراة مطلقة فإنه يجب أن يكون حكم الطلاق غير قابل للاستئناف.