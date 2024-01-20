Link النتيجة.. رابط نتائج الثالث متوسط PDF جميع المحافظات الدور الأول 2024 عبر الموقع الرسمي نتائجنا
ما هو رابط نتائج الثالث متوسط يعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يريد طلاب الصف الثالث متوسط في كافة محافظات دولة العراق وأولياء أمورهم معرفة اجابتها بالتزامن مع بدء امتحانات نصف السنة، وهذا الأمر الذي جعل وزارة التربية العراقية الإجابة على هذا السؤال موضحة رابط نتائج الثالث المتوسط وهو ما سنتعرف عليه من خلال هذا التقرير بالإضافة إلى خطوات استخراج النتائج.
رابط نتائج الثالث متوسط
قامت وزارة التربية العراقية الإعلان عن رابط نتائج الثالث متوسط الذي يستطيع الطلاب عن طريقة الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم في جميع المواد الدراسية بشكل مفصل وذلك بعد أن تساءل عدد كبير من طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط وأولياء أمورهم عن هذا الرابط حيث أوضحت الوزارة أن هذا الرابط الإلكترونيهو رابط موقع نتائجنا الرسمي والذي تم انشاءه من أجل التسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم الاطلاع على النتائج الخاصة بهم بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى المقر المدرسي وذلك بهدف توفير كل من الوقت والجهد على الطلاب وأولياء أمورهم.
خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط
هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط اتباعها من أجل الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول الخاصة بهم وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:
- يقوم الطالب أو ولي إمرة اولا الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة نتائجنا.
- يدخل الطالب بعد ذلك رقم الامتحان الخاص به.
- يقوم الطالب أدخال كافة البيانات المطلوبة منه بصورة صحيحة في الأماكن المحددة لذلك.
- يضغط الطالب على نتائج الدور الثالث.
- يحدد الطالب الصف الذي يرغب معرفة نتيجته.
- يختار الطالب بعد ذلك خانة الاستعلام عن النتائج في كافة محافظات دولة العراق.