الرابط الرسمي.. لينك نتائج السادس الاعدادي الدور الأول بالعراق 2024 وخطوات استخراج النتيجة للطلاب جميع المحافظات

أيام قليلة تفصلنا عن قيام طلاب الصف السادس الاعدادي في كافة محافظات دولة العراق من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 لهذا يرغب العديد من الطلاب وأولياء أمورهم معرفة لينك نتائج السادس الاعدادي وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال هذه السطور التالية في هذا التقرير بالإضافة إلى موعد إعلان النتائج وخطوات استخراج النتيجة بكل سهولة.

لينك نتائج السادس الاعدادي

قامت وزارة التربية العراقية الإعلان عن توفير رابط إلكتروني يستطيع طلاب الصف السادس الاعدادي من خلاله الاطلاع على النتائج الخاصة بهم بكل سهولة دون اللجوء للذهاب إلى المقر المدرسي وذلك من أجل توفير كل من الوقت والجهد على الطلاب وأولياء أمورهم، حيث أوضحت الوزارة أن هذا الرابط الإلكتروني هو موقع نتائجنا الرسمي للحصول على النتائج.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي الفصل الدراسي الأول 2024

أتاحت وزارة التربية العراقية لطلاب وطالبات الصف السادس الاعدادي وأولياء أمورهم إمكانية الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم بكل سهولة وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:

يدخل الطالب أو ولي إمرة اولا على الموقع الخاص بمنصة نتائجنا.

يقوم الطالب بعد ذلك ادخال كل من الاسم والرقم الامتحاني.

ينقر الطالب على زر تسجيل الدخول.

ينتظر الطالب بضع دقائق حتى يتم العمل على اعلان النتيجة.

في النهاية وبعد انقضاء مدة الانتظار يستطيع الطالب معرفة النتيجة الخاصة به بشكل تفصيلي.

موعد اعلان نتائج الصف السادس الاعدادي العراق

أوضحت وزارة التربية العراقية أن عملية تحديد موعد اعلان نتائج الصف السادس الاعدادي الفصل الدراسي الأول تعتمد على عدة أمور والتي من أهمها إجراء الامتحانات في كافة محافظات دولة العراق والانتهاء منها ومن ثم الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الطلاب الامتحانية ورصد درجاتهم في جميع المواد الدراسية.