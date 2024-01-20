رابط النتيجة.. خطوات استخراج نتائج المتوسطة والاعدادية نصف السنة بالعراق 2024 وموعد بدء امتحانات الفصل الأول

يتساءل الكثير من طلاب وطالبات دولة العراق الملتحقين بالمرحلة المتوسطة والإعدادية وأولياء أمورهم معرفة كيفية الحصول على نتائج المتوسطة والاعدادية للفصل الدراسي الأول ، حيق أعلنت وزارة التربية العراقية عن خطوات الحصول على نتائج المتوسطة والاعدادية والتي سوف نوضحها لكم من خلال هذه السطور في هذا التقرير بالإضافة إلى توضيح موعد بدء امتحانات نصف السنة 2024.

كيفية الحصول على نتائج المتوسطة والاعدادية

أوضحت وزارة التربية العراقية كيفية الحصول على نتائج المتوسطة والاعدادية إلكترونيا وذلك عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

يدخل الطالب في البداية أو ولي إمرة على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة نتائجنا وذلك عن طريق النقر على هذا الرابط.

يقوم الطالب بعد ذلك تحديد المحافظة التي يقطن بها.

يحدد الطالب الدور الخاص به.

يدخل الطالب كافة البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح في أماكنها المحددة.

ينقر الطالب على كلمة بحث.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة تظهر أمام الطالب الكشوفات الخاصة بالنتائج بكل سهولة.

رابط نتائج المتوسطة والاعدادية

أعلنت وزارة التربية العراقية عن الرابط الإلكتروني الذي يستطيع من خلاله طلاب المرحلة المتوسطة والاعدادية الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى المقر المدرسي، وهو موقع نتائجنا الرسمي التابع لوزارة التربية في العراق.

موعد امتحانات المرحلة المتوسطة والاعدادية بالعراق

يرغب عدد كبير من طلاب كل من مرحلتي الإعدادية والمتوسطة بدولة العراق معرفة موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث أعلنت وزارة التربية العراقية أنه سوف يتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الاعدادية والمتوسطة في جميع محافظات دولة العراق بداية من يوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من شهر يناير 2024، وأكدت الوزارة أن كل من طلاب المرحلة الاعدادية والمتوسطة تهيئوا استعدادا للاختبارات.