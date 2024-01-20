100 ألف زيادة رواتب المتقاعدين وموعد صرف المعاش شهر فبراير 2024 في هذا التاريخ “تفاصيل”

يشغل بال المتقاعدين والمتقاعدات في الوقت الحالي أمر زيادة رواتب المتقاعدين الأخيرة والتي كانت بقيمة 100 ألف دينار عراقي، حيث زيادة مقررة من قبل وزارة العمل العراقية وتم الموافقة عليها وبالفعل تم البدء في صرفها من شهر نوفمبر المنصرم، فدعونا نوضح لكم تفاصيل هذه الزيادة الأخيرة وما مدة صرفها؟، بالإضافة إلى موعد صرف المعاشات لشهر فبراير القادم، فتابعوا معنا.

زيادة رواتب المتقاعدين 100 ألف

بالفعل يوجد زيادة مستمرة دون انقطاع للمتقاعدين في العراق، حيث تقرر رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي ليصل إلى 500 ألف دينار عراقي، وذلك بعد أن كان فقط 400 دينار عراقي، ومع تلك الزيادة زاد راتب المتقاعد الذي راتبه دون المليون عن المبلغ السابق الذي كان يحصل عليه، وكان يعتقد البعض أن هذا المبلغ يُصرف مرة واحدة فقط مع شهر تشرين المنصرم، والحقيقة أنها زيادة مستمرة للراتب الأساسي وبالتالي لن تنقطع عن أي متقاعد وأبشروا باستمرارها طالما تتوافر بكم شروط استحقاق الراتب التقاعدي.

موعد صرف معاشات فبراير التقاعدية

وضحنا لكم كم زيادة رواتب المتقاعدين الأخيرة وكم شهر ستُصرف؟ أما عن موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر فبراير 2024، فالرواتب تقوم هيأة التقاعد الوطنية العراقية بصرفها باليوم الأول من الشهر الميلادي، ما لم يُصادف يوم الصرف الرسمي إجازة أو عُطلة أي إن كان سببها، وهذا الشهر لا يوجد عُطلة في هذا اليوم، وهذا يعني أن معاش فبراير ينزل في الموعد التالي:

يوم الخميس الأول من الشهر القادم فبراير 2024 – يوم العشرين من شهر رجب الجاري.